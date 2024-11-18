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Россияне рассказали, как они выбирают рыбу

Две трети (68%) россиян при покупке красной рыбы сначала смотрят на цену, показало совместное исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и компании «Инарктика».

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

На втором месте (63%) среди важных для россиян аспектов, на что в первую очередь обращают внимание россияне при покупке красной рыбы — внешний вид продукта.

На третьем — срок производства — 43% опрошенных.

При этом в целом 67% россиян регулярно едят рыбу:

  • 13% — несколько раз в неделю,
  • 22% — раз в неделю,
  • 32% — несколько раз в месяц.
  • около 15% опрошенных едят ее раз в месяц,
  • 15% — реже раза в месяц
  • 3% не едят ее вообще.

«97% россиян, у кого в рационе есть рыба, употребляют красную рыбу. В том числе 59% употребляют красную рыбу не реже раза в месяц», — говорится в исследовании.

Как прокомментировал журналистам директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, 76% от тех респондентов, кто уже ест рыбу, хотели бы есть ее чаще, в особенности красную.

Исследование «Ключевые аспекты потребления красной рыбы на российском рынке в 2024 году» проводилось методом онлайн-опроса среди 1 696 жителей России старше 18 лет.