Россияне рассказали, как они выбирают рыбу

На втором месте (63%) среди важных для россиян аспектов, на что в первую очередь обращают внимание россияне при покупке красной рыбы — внешний вид продукта.
На третьем — срок производства — 43% опрошенных.
При этом в целом 67% россиян регулярно едят рыбу:
- 13% — несколько раз в неделю,
- 22% — раз в неделю,
- 32% — несколько раз в месяц.
- около 15% опрошенных едят ее раз в месяц,
- 15% — реже раза в месяц
- 3% не едят ее вообще.
«97% россиян, у кого в рационе есть рыба, употребляют красную рыбу. В том числе 59% употребляют красную рыбу не реже раза в месяц», — говорится в исследовании.
Как прокомментировал журналистам директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, 76% от тех респондентов, кто уже ест рыбу, хотели бы есть ее чаще, в особенности красную.
Исследование «Ключевые аспекты потребления красной рыбы на российском рынке в 2024 году» проводилось методом онлайн-опроса среди 1 696 жителей России старше 18 лет.