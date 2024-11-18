Россия в 1,7 раза нарастила ввоз яблок после майских холодов

В период с мая по сентябрь ввоз яблок из Китая вырос в 3,8 раза, до 14,6 тыс. т. Это рекордный с 2018 года уровень. Поставки турецких яблок с мая по сентябрь увеличились в 2,6 раза, до 22,5 тыс. т, из ЮАР за тот же период — в 2,3 раза, до 22,6 тыс. т. Более чем в два раза ввоз яблок также нарастили Аргентина и Бразилия — 1,8 тыс. и 177 т соответственно.