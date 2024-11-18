Решетников: достижение 2,5-процентного роста ВВП потребует напряженной работы

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Достижение 2,5-процентного роста экономики России в 2025 году потребует напряженной совместной работы правительства и регионов. Такое мнение в интервью газете «Коммерсантъ» высказал министр экономического развития России Максим Решетников.
«Поэтому ожидаемый в 2025 году рост российской экономики 2,5% потребует напряженной совместной работы правительства и регионов. Наш прогноз учитывает расходы на реализацию послания президента, новые национальные проекты и меры экономической политики, направленные на наращивание ключевых ресурсов: кадров, капитала и технологий», — сказал министр.
Он отметил, что настоящая траектория развития экономики соответствует последнему опубликованному прогнозу министерства. В среду Росстат опубликовал предварительную оценку ВВП за третий квартал, рост составил 3,1%, за девять месяцев — 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
«Наша оценка по году актуальна. Вместе с тем видим, что в ряде отраслей темпы роста не такие устойчивые, как раньше, — это агропромышленный комплекс, грузоперевозки, экспортно ориентированные (отрасли — прим. ТАСС)», — продолжил Решетников.