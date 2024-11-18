Решетников: достижение 2,5-процентного роста ВВП потребует напряженной работы

«Наша оценка по году актуальна. Вместе с тем видим, что в ряде отраслей темпы роста не такие устойчивые, как раньше, — это агропромышленный комплекс, грузоперевозки, экспортно ориентированные (отрасли — прим. ТАСС)», — продолжил Решетников.