Песков назвал запрет экспорта обогащенного урана в США ответной мерой

«Речь идет о симметричном ответе. Действительно, введен запрет, но в тех случаях, когда это соответствует нашим интересам, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России может принимать решения об исключении из этого перечня запретов. Этим и будем теперь руководствоваться», — сказал Песков. Он подчеркнул, что «здесь ни о каком ущербе для наших интересов речь не идет».
Песков отметил, что правительство проработало этот вопрос и проанализировало возможности ответных мер. «Это абсолютно зеркальные ответные меры», — подчеркнул он. Песков напомнил, что в сентябре президент РФ Владимир Путин дал соответствующее поручение кабмину. «Но главный здесь тезис, что это должно полностью соответствовать нашим интересам и не наносить ущерба собственным интересам. Таким образом и было сделано», — отметил представитель Кремля.
Ранее пресс-служба российского правительства сообщила о подписании о введении временных ограничений на экспорт обогащенного урана в США. Как пояснили в кабмине, речь идет о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. Это ответ на введенное США на 2024−2027 годы ограничение, а с 2028 года — запрет на импорт российской урановой продукции.