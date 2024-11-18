Песков назвал запрет экспорта обогащенного урана в США ответной мерой

«Речь идет о симметричном ответе. Действительно, введен запрет, но в тех случаях, когда это соответствует нашим интересам, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России может принимать решения об исключении из этого перечня запретов. Этим и будем теперь руководствоваться», — сказал Песков. Он подчеркнул, что «здесь ни о каком ущербе для наших интересов речь не идет».