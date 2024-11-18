Названы российские мегаполисы с самой «длинной» ипотекой

В противоположность этому, Пермь демонстрирует самый короткий средний срок ипотечного обременения — 21 год и 10 месяцев. За ней следуют Челябинск (24 года) и Самара (24 года и 10 месяцев). Интересно отметить, что в период с 2022 по 2024 годы срок обременения увеличился почти во всех крупных городах, кроме Перми. Наибольший рост зафиксирован в Челябинске, где средний срок увеличился на 4 года и 8 месяцев. За ним следуют Уфа (плюс 4 года и 7 месяцев) и Красноярск (плюс 4 года).