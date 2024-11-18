Названы российские мегаполисы с самой «длинной» ипотекой

Согласно их исследованию, Краснодар занимает первое место с максимальным средним сроком обременения в 28 лет и 4 месяца. Казань следует на втором месте с показателем в 27 лет и 8 месяцев, а Уфа замыкает тройку лидеров с 27 годами.
В противоположность этому, Пермь демонстрирует самый короткий средний срок ипотечного обременения — 21 год и 10 месяцев. За ней следуют Челябинск (24 года) и Самара (24 года и 10 месяцев). Интересно отметить, что в период с 2022 по 2024 годы срок обременения увеличился почти во всех крупных городах, кроме Перми. Наибольший рост зафиксирован в Челябинске, где средний срок увеличился на 4 года и 8 месяцев. За ним следуют Уфа (плюс 4 года и 7 месяцев) и Красноярск (плюс 4 года).
В Москве и Санкт-Петербурге также наблюдался рост. В столице средний срок обременения увеличился на 2 года и 2 месяца, составив 26 лет и 7 месяцев. В Санкт-Петербурге он вырос на 2 года и 3 месяца, достигнув 26 лет и 8 месяцев. Эти данные подчеркивают общую тенденцию к увеличению сроков ипотечных обязательств в крупнейших российских городах.
Центральный банк России ранее сообщил, что рассматривает возможность введения ограничения на выдачу ипотечных кредитов сроком свыше 30 лет. Это предложение объясняется рисками, с которыми могут столкнуться заемщики при обслуживании долгов на столь длительный период.
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