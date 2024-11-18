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На восстановление памятников культуры можно будет получить льготный кредит

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Предприниматели, занимающиеся восстановлением памятников культуры, смогут получить льготные кредиты, объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Предусмотрены меры государственной поддержки для предпринимателей, которые готовы самостоятельно восстанавливать памятники. Теперь такому инвестору будут предоставляться займы по льготной ставке, чтобы уменьшить его расходы на реставрационные работы», — сказал председатель правительства на совещании с вице-премьерами.

Глава кабинета министров рассчитывает, что «это решение позволит в ближайшие годы сохранить многие объекты культурного наследия, которые сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии».

«Министерству культуры необходимо будет строго контролировать использование предусмотренных бюджетных ассигнований», — указал Мишустин.

Премьер-министр напомнил о словах президента РФ Владимира Путина в послании Федеральному собранию о значимости сохранения объектов культурного наследия и его поручении подготовить соответствующую программу. «Это такое зримое воплощение нашей национальной идентичности, неразрывной связи поколений», — отметил председатель правительства. По словам главы кабмина, пилотный вариант программы по сохранению объектов культурного наследия запущен в восьми регионах: в Забайкальском крае, Нижегородской, Новгородской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях. «На эти цели планируем выделить из бюджета до 2030 года свыше 50 млрд рублей», — уточнил Мишустин.

Как сообщается в Telegram-канале кабинета министров, "новые меры поддержки предпринимателей, готовых восстанавливать памятники культуры, войдут в программу по восстановлению и сохранению объектов культурного наследия РФ.

На сайте кабмина говорится, что Мишустин подписал распоряжение о направлении первого транша для льготного кредитования. После восстановления исторических зданий инвесторы смогут стать их правообладателями при условии соблюдения обязанностей по сохранению объектов культурного наследия. Правила субсидирования новой программы будут сформированы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Сейчас в России насчитывается более 156 тыс. объектов культурного наследия, из которых более 27 тыс. находятся в неудовлетворительном состоянии.