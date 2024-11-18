На восстановление памятников культуры можно будет получить льготный кредит

Премьер-министр напомнил о словах президента РФ Владимира Путина в послании Федеральному собранию о значимости сохранения объектов культурного наследия и его поручении подготовить соответствующую программу. «Это такое зримое воплощение нашей национальной идентичности, неразрывной связи поколений», — отметил председатель правительства. По словам главы кабмина, пилотный вариант программы по сохранению объектов культурного наследия запущен в восьми регионах: в Забайкальском крае, Нижегородской, Новгородской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях. «На эти цели планируем выделить из бюджета до 2030 года свыше 50 млрд рублей», — уточнил Мишустин.