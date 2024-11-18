На стадии консолидации

Котировки золота на прошлой неделе опустились ниже 2600 долларов США за унцию, пробив поддержку в области 2640 долларов США за унцию, где проходит линия 50-дневного скользящего среднего. Снижение котировок золота происходит на фоне укрепления доллара США, индекс DXY, отражающий курс доллара США по отношению к корзине основных валют, повысился за неделю на 1,6% и проявляет склонность к дальнейшему укреплению. Таким образом, в краткосрочной перспективе котировки золота могут продолжить снижение в направлении круглой отметки 2500 долларов за унцию, в то время как линия 50-дневного скользящего среднего теперь будет выступать в качестве сопротивления.