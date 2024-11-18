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На стадии консолидации

Обзор российского рынка на 18 ноября от Наталии Пырьевой, ведущего аналитика «Цифра брокер»

Наталия Пырьева
ведущий аналитик «Цифра брокер»
Источник: Freepik

Рынок накануне. Фондовые индексы в пятницу восстановились от недельных минимумов, достигнутых в предыдущий день. Индекс МосБиржи повысился на 1,55% (до 2739,21 п.), а индекс РТС — на 0,55% (до 862,94 п.). Позитивной динамике фондовых индексов в пятницу способствовало умеренное ослабление рубля.

Помимо валютного фактора, поддержку фондовым индексам оказывает динамика в сегменте суверенного долга. Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз за неделю на 15−26 б. п. на отрезке 2−10 лет на фоне опережающего роста котировок облигаций на ближнем отрезке кривой. В итоге спред доходности двухлетних и десятилетних ОФЗ сократился за неделю на 9 б. п. (до 48 б. п.). Таким образом, рынок ОФЗ продолжил восстанавливаться вторую неделю подряд, по итогам которой индекс RGBI показал рост на 1,27%, что может оказать поддержку фондовым индексам в начале новой недели.

Котировки золота на прошлой неделе опустились ниже 2600 долларов США за унцию, пробив поддержку в области 2640 долларов США за унцию, где проходит линия 50-дневного скользящего среднего. Снижение котировок золота происходит на фоне укрепления доллара США, индекс DXY, отражающий курс доллара США по отношению к корзине основных валют, повысился за неделю на 1,6% и проявляет склонность к дальнейшему укреплению. Таким образом, в краткосрочной перспективе котировки золота могут продолжить снижение в направлении круглой отметки 2500 долларов за унцию, в то время как линия 50-дневного скользящего среднего теперь будет выступать в качестве сопротивления.

Результаты «Хэдхантер» (HEAD 4466 ₽, +0,7%) за III квартал 2024 года отражают рост выручки на 28,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и скорректированного показателя EBITDA — на 32,8%. Чистая прибыль компании в указанном периоде увеличилась более чем в два раза. Кроме того, компания может менеджмент перейти к практике выплаты дивидендов два раза в год, такую возможность рассматривает менеджмент «Хэдхантер».

Новости, ожидания и торговые идеи. На текущей неделе результаты за III квартал 2024 года раскроют МТС (MTSS 198,15 ₽, +1,2%), Европлан (LEAS 619 ₽, +2,23%) и «Ренессанс страхование» (RENI 101,82 ₽, +1,64%). До конца недели можно успеть купить акции группы ТКС (TCSG 2603,6 ₽, +1,94%) перед закрытием реестра под промежуточные дивиденды за III квартал в размере 92,5 ₽ на одну акцию.

Фондовые индексы могут восстановиться в направлении 2825 п. по индексу МосБиржи, где проходит сопротивление в виде линии 50-дневного скользящего среднего. Поддержку индексам окажут стабилизация в сегменте ОФЗ, дальнейшее ослабление рубля и позитивные корпоративные результаты.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»