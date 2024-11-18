Москва стала лидером среди регионов по открытию эскроу-счетов на «первичке»

На 1 октября 2024 года дольщики-покупатели строящегося жилья в ЦФО разместили на счетах эскроу около 7,7 трлн рублей, эта сумма увеличилась за сентябрь 2024 года на 2,4%. В лидерах по этому показателю Москва — размещено 5,5 трлн рублей (прирост на 2,4% к предыдущему месяцу). Менее всего средств разместили в Тамбовской области — 21 млрд рублей (прирост на 3,4% к предыдущему месяцу).