Москва стала лидером среди регионов по открытию эскроу-счетов на «первичке»

На 1 октября текущего года, наибольшее количество таких счетов было открыто в Москве — 486,6 тыс., по сравнению с предыдущим месяцем прирост составил 2,1%.
Менее всего, в сентябре счетов эскроу было открыто в Костромской области — 5,7 тыс., но и в этом регионе относительно августа прирост составил 2,3%.
По завершенным проектам в ЦФО уже раскрыто 571,4 тыс. счетов эскроу; около 4,1 трлн рублей перечислены застройщикам или направлены на погашение полученных ими кредитов на строительство объектов.
На 1 октября 2024 года дольщики-покупатели строящегося жилья в ЦФО разместили на счетах эскроу около 7,7 трлн рублей, эта сумма увеличилась за сентябрь 2024 года на 2,4%. В лидерах по этому показателю Москва — размещено 5,5 трлн рублей (прирост на 2,4% к предыдущему месяцу). Менее всего средств разместили в Тамбовской области — 21 млрд рублей (прирост на 3,4% к предыдущему месяцу).
Общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, в сентябре увеличился на 0,7% и составил около 10,5 трлн рублей.
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