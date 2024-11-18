Лоукостер Spirit Airlines объявил о банкротстве

Компания сообщила, что этот шаг не скажется на пассажирах, рейсы, как ожидается, будут выполняться в обычном режиме. Перевозчик начал процедуру реструктуризации, заручившись поддержкой большинства акционеров. В рамках реструктуризации компания подала заявление о банкротстве в суде Нью-Йорка.
«Spirit ожидает, что работа компании будет продолжаться в обычном режиме на протяжении всей этой плановой и ускоренной процедуры банкротства. Пассажиры могут продолжить бесперебойно бронировать рейсы и осуществлять перелеты», — говорится в сообщении.
Период банкротства и параллельного процесса реструктуризации может завершиться весной следующего года. На это время торги акциями компании на бирже будут приостановлены.
Spirit Airlines входит в десятку крупнейших авиакомпаний США по пассажиропотоку. Она нередко характеризуется как «ультра-лоукостер» из-за агрессивной даже на фоне других бюджетных компаний ценовой политики, в рамках которой пассажирам, желающим более комфортных условий полета, приходится оплачивать многочисленные дополнительные сборы.
Авиаперевозчик долгие годы испытывает проблемы. Среди них называются конкуренция со стороны традиционных компаний, снижающих цены, несостоявшаяся сделка о слиянии с конкурентом JetBlue Airways, отзыв двигателей в 2023 году, из-за которого часть авиапарка вынужденно простаивала. 13 ноября, когда стало известно о подготовке Spirit Airlines к банкротству, акции компании на торгах падали в цене более чем на 50%.