Лоукостер Spirit Airlines объявил о банкротстве

Авиаперевозчик долгие годы испытывает проблемы. Среди них называются конкуренция со стороны традиционных компаний, снижающих цены, несостоявшаяся сделка о слиянии с конкурентом JetBlue Airways, отзыв двигателей в 2023 году, из-за которого часть авиапарка вынужденно простаивала. 13 ноября, когда стало известно о подготовке Spirit Airlines к банкротству, акции компании на торгах падали в цене более чем на 50%.