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Курс биткоина превышал $92 тысячи

Утром 18 ноября стоимость биткоина превысил $92 тыс. впервые с момента достижения им последнего исторического максимума в $93,4 тысячи 13 ноября. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap, пишет РБК-Крипто.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Unsplash

Так, в 10:02 курс криптовалюты составил $92,239 тыс., однако затем начал опускаться, к 11:00 опустившись до отметки $91,8 тыс.

На фоне победы Дональда Трампа в выборах президента США курс BTC вырос на 32%. Чистый приток капитала в американские биткоин-ETF достиг $3,3 млрд, а биржевые фонды на BTC в США привлекли более $95,4 млрд.

Помимо этого, рекорд побил Индекс страха и жадности — показатель достиг 90 баллов впервые с 5 марта. На 18 ноября индекс находится в зоне «чрезвычайной жадности» на отметке в 83 балла.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».