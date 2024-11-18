Курс биткоина превышал $92 тысячи

Так, в 10:02 курс криптовалюты составил $92,239 тыс., однако затем начал опускаться, к 11:00 опустившись до отметки $91,8 тыс.
На фоне победы Дональда Трампа в выборах президента США курс BTC вырос на 32%. Чистый приток капитала в американские биткоин-ETF достиг $3,3 млрд, а биржевые фонды на BTC в США привлекли более $95,4 млрд.
Помимо этого, рекорд побил Индекс страха и жадности — показатель достиг 90 баллов впервые с 5 марта. На 18 ноября индекс находится в зоне «чрезвычайной жадности» на отметке в 83 балла.
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