Как выбрать ёлку: натуральная или искусственная?

Цвет и форма. Свежее дерево имеет насыщенный цвет хвои и равномерную форму. Избегайте деревьев с побледневшей или осыпающейся хвоей.

Цвет и форма. Свежее дерево имеет насыщенный цвет хвои и равномерную форму. Избегайте деревьев с побледневшей или осыпающейся хвоей.

Цвет и форма. Свежее дерево имеет насыщенный цвет хвои и равномерную форму. Избегайте деревьев с побледневшей или осыпающейся хвоей.

Плотность иголок. Потрогайте иголки: если они легко осыпаются, значит, ёлка срезана давно.

Плотность иголок. Потрогайте иголки: если они легко осыпаются, значит, ёлка срезана давно.

Плотность иголок. Потрогайте иголки: если они легко осыпаются, значит, ёлка срезана давно.