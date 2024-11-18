«Ъ»: кабмин работает над приоритизацией для снижения инфляционных эффектов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Правительство определило приоритетные сектора для государственных инвестиций, это поможет минимизировать инфляционные эффекты. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«Для минимизации инфляционного эффекта, связанного с бюджетным импульсом, были определены приоритетные сектора для госинвестиций, потенциально повышающие производительность труда и сокращающие разрыв между спросом и предложением. Такая приоритизация позволяет правительству и Банку России выстраивать грамотное управление величиной кредитного портфеля, в том числе льготной его частью, и проводить скоординированную настройку налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, минимизируя влияние на инфляцию», — сказал министр.
Главным приоритетом, по словам Решетникова, являются мероприятия нацпроектов по обеспечению технологического лидерства.
«Технологии обеспечивают скачок и прирост производства, повышение эффективности труда и экономики. Для их развития мы подготовили законопроект “О технологической политике” ко второму чтению в Госдуме — он фиксирует переход от краткосрочного планирования к долгосрочному. Исходя из потребностей отраслей правительство начнет готовить планы развития технологий и приоритизировать поддержку под их разработку. Также расширяем “право бизнеса на риск”. Закрепляем инструменты по созданию высокотехнологичной продукции на базе собственных линий разработки — для реализаций нацпроектов техлидерства (обеспечивающих критические технологии) и соглашений с компаниями-лидерами», — указал он.
Министр назвал конкурентоспособные на мировом уровне отрасли, обладающие потенциалом для роста экспорта. Это сельское хозяйство, химическое производство, металлургия.
«Будем донастраивать финансовую инфраструктуру для внешней торговли. Развивать транспортно-логистические коридоры для переориентации экспорта и межрегиональные контакты со странами-партнерами», — заключил он.