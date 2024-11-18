«Ъ»: кабмин работает над приоритизацией для снижения инфляционных эффектов

«Технологии обеспечивают скачок и прирост производства, повышение эффективности труда и экономики. Для их развития мы подготовили законопроект “О технологической политике” ко второму чтению в Госдуме — он фиксирует переход от краткосрочного планирования к долгосрочному. Исходя из потребностей отраслей правительство начнет готовить планы развития технологий и приоритизировать поддержку под их разработку. Также расширяем “право бизнеса на риск”. Закрепляем инструменты по созданию высокотехнологичной продукции на базе собственных линий разработки — для реализаций нацпроектов техлидерства (обеспечивающих критические технологии) и соглашений с компаниями-лидерами», — указал он.