Ипотека для чиновников с поправкой на ДКП. Минфин хочет адаптировать программу под высокую ключевую ставку

Согласно действующим правилам, бюджет компенсирует четверть ключевой ставки — в новой же конструкции предлагается покрывать из казны разницу между значением ключевой ставки и фиксированной ставкой в 12%. Так, если по нынешним правилам при ключевой ставке 21% компенсация составляет 5,25% (остальное за счет заемщика), то по новым на бюджет придется выплата в 9%. При этом, если ключевая ставка опустится на уровень 12% или ниже, бюджет перестанет компенсировать процентные платежи, и средства уйдут на покрытие основного долга. В пояснительной записке к проекту авторы отмечают, что предложенный порядок направлен на обеспечение выплаты процентов банкам госслужащими за счет личных средств в едином размере независимо от колебаний ключевой ставки ЦБ. Общие расходы бюджета на срок действия программы при этом не изменятся — по сути, в случае возросших объемов компенсации процентных обязательств сократятся выплаты из казны тела долга.