Индексы РТС и Мосбиржи снизились до 0,67%

Бумаги «Полюса» восстанавливались от локальных минимумов вместе с ценами на золото. «На данный момент оптимизм в золоте выглядит хрупким, но поддержку драгоценному металлу может оказывать усиление геополитической напряженности (как в украинском, так и в ближневосточном конфликте), а также разворот доллара и приостановка роста доходности гособлигаций», — также считает Кожухова.