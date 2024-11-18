Индексы РТС и Мосбиржи снизились до 0,67%

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи начал неделю волной снижения, в моменте достигнув 2 687 пунктов, отыгрывая негативные геополитические сигналы выходных. По итогам дня рублевый индикатор снизился на 0,67%, до 2 720,77 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,62%, до 857,59 пункта.
Курс юаня к рублю за день снизился на 0,51% — до 13,76 рубля.
«В течение дня эмоции улеглись, и покупатели вернули бенчмарк выше 2 700 пунктов. Поддержку акциям оказала слабость рубля и улучшение ценовой картины в сырьевых котировках», — отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.
На мировых рынках настроения в начале недели были в целом негативными. «В Китае инвесторы пока осторожно оценивают новые госстимулы и постепенно закладывают риски активизации торгового противостояния с США в 2025 году», — указывает эксперт. Сальдо торгового баланса еврозоны за сентябрь существенно превысило консенсус-прогноз аналитиков.
Рынок акций
В наибольшем плюсе к завершению сессии находились акции «Сегежи» (+6,31%), бумаги ЛСР (+4,51%), котировки ПИК (+2,51%), котировки Полюса (+1,50%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+0,81%), бумаги «Самолета» (+0,48%).
«Акции “Сегежи” продолжали техническое восстановление от летних минимумов без конкретных краткосрочных драйверов, ожидая увеличения доли АФК “Системы” в период проведения SPO», — поясняет аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.
Акции ЛСР продолжают чувствовать себя лучше рынка, начиная учитывать в ценах возможность выплаты итоговых дивидендов за 2024 год, добавляет эксперт.
Бумаги «Полюса» восстанавливались от локальных минимумов вместе с ценами на золото. «На данный момент оптимизм в золоте выглядит хрупким, но поддержку драгоценному металлу может оказывать усиление геополитической напряженности (как в украинском, так и в ближневосточном конфликте), а также разворот доллара и приостановка роста доходности гособлигаций», — также считает Кожухова.
Бумаги застройщика «Самолет» отыгрывали опровержение слухов о намерении крупного акционера Михаила Кенина продать свою долю в компании. Также стало известно, что «Самолет» возглавит финдиректор компании Анна Акиньшина вместо Андрея Иваненко.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали привилегированные акции «Транснефти» (-8,97%), бумаги НМТП (-4,19%), СПб-биржи (-3,47%), «Мосэнерго» (-3,1%) и бумаги «Русснефти» (-2,94%).
Акции «Транснефти» упали после появления в СМИ сообщений о предложении Минфина РФ увеличить ставку налога на прибыль для компании с 20% до 40%, добавляет Кожухова.
Прогнозы экспертов
В ближайшее время на российском рынке может возобладать боковая динамика торгов, в фокусе внимания останутся геополитика, цены на нефть и динамика курса рубля, считают в «БКС Мир инвестиций». Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 19 ноября — 2 685−2 785 пунктов, по курс рубля к юаню — 13,5−13,9 рубля, к доллару — 98,5−100,5 рубля.
Freedom Finance Global ожидают, что 19 ноября индекс Мосбиржи продолжит движение в коридоре 2 700−2 800 пунктов. Доллар проторгуется в диапазоне 99−101 рублей, евро может колебаться в пределах 104−106 рублей, юань — в коридоре 13,6−14 рублей.
19 ноября будет опубликован октябрьский индекс потребительских цен (ИПЦ) еврозоны. На российском рынке будут опубликованы отчеты МТС, «Группы Астра» и «Европлана». Также глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина представит в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов.