Импорт трубопроводного газа Европой в октябре упал до минимума за пять лет

Импорт трубопроводного газа в ЕС в октябре составил 13,4 млрд куб. м, что на 24% выше, чем в сентябре 2024 года, но на 1% ниже уровня октября 2023 года. Этот показатель стал минимальным для октября за последние пять лет, указывается в отчете. В целом в январе — октябре 2024 года трубопроводные поставки в ЕС выросли на 3% — до 130 млрд куб. м. Этот рост был обусловлен увеличением поставок из России на 3 млрд куб. м, а также из Норвегии на 3 млрд куб. м, отмечает ФСЭГ.