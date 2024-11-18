Импорт трубопроводного газа Европой в октябре упал до минимума за пять лет

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Страны Евросоюза (ЕС) в октябре 2024 года увеличили потребление газа на 5,5% в годовом выражении на фоне роста спроса со стороны промышленного сектора из-за низких цен. При этом трубопроводный импорт газа в ЕС в прошлом месяце стал минимальным для октября за последние пять лет, а в целом с начала 2024 года его поставки из России в Европу возросли на 3 млрд куб. м, говорится в отчете Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ).
В целом общее потребление газа в ЕС в январе — октябре 2024 года сократилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 238 млрд куб. м.
«В октябре 2024 года потребление газа в ЕС второй месяц подряд увеличилось на 5,5% в годовом выражении, достигнув 23,5 млрд кубометров, после семи месяцев снижения. Этот рост был в основном достигнут благодаря спросу промышленного сектора за счет восстановления в ключевых промышленно развитых европейских странах, чему способствовало снижение цен на газ», — отмечается в документе.
В частности, спрос на газ в Германии в октябре увеличился на 7% — до 5,7 млрд куб. м; в Италии — остался на уровне 2023 года в 4,4 млрд куб. м; во Франции — вырос на 3%, до 2 млрд куб. м; в Испании — снизился на 4%, до 2,2 млрд куб. м. Великобритания увеличила потребление газа на 12%, до 4,6 млрд куб. м.
Импорт трубопроводного газа в ЕС в октябре составил 13,4 млрд куб. м, что на 24% выше, чем в сентябре 2024 года, но на 1% ниже уровня октября 2023 года. Этот показатель стал минимальным для октября за последние пять лет, указывается в отчете. В целом в январе — октябре 2024 года трубопроводные поставки в ЕС выросли на 3% — до 130 млрд куб. м. Этот рост был обусловлен увеличением поставок из России на 3 млрд куб. м, а также из Норвегии на 3 млрд куб. м, отмечает ФСЭГ.
Согласно отчету ФСЭГ, общее потребление газа Китаем в сентябре увеличилось на 12% в годовом сравнении — до 35,8 млрд куб. м. В целом за девять месяцев спрос Китая на газ вырос на 9% — до 319 млрд куб. м.
Поставки СПГ
Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в октябре снизились в годовом выражении на 20% — до 7,54 млн тонн. Сокращение импорта СПГ было обусловлено заполненностью хранилищ и ростом объема импорта по трубопроводам. Импорт СПГ странами Азии увеличился на 18% — до около 24,28 млн тонн. Всего в январе — октябре 2024 года Европа импортировала 81,31 млн тонн (-20%), Азия — 235,73 млн тонн (+11%).
Мировой экспорт СПГ в октябре возрос на 1,8% в годовом выражении — до 34,62 млн тонн. Это самый большой объем торговли СПГ с марта 2024 года. В целом с начала года мировой экспорт СПГ вырос на 1,5% — до 341,83 млн тонн.
Крупнейшими поставщиками сжиженного газа в октябре стали США, Австралия и Катар. Россия расположилась на четвертой строчке с показателем около 3 млн тонн.