Главные события финансовых рынков 18 — 24 ноября

В мире
На этой неделе Народный Банк Китая примет решение по 1-летней и 5-летней базовым процентным ставкам по кредитам (LPR). Рынок ожидает, что регулятор сохранит их на прежнем уровне.
В США на минувшей неделе опубликовали данные по октябрьской инфляции. Показатель оказался в рамках ожиданий рынка, а потому незначительно повлиял на рынок. По расчетам аналитиков Market Power, на этой неделе главный индекс акций США S&P 500 может находиться в коридоре 5813−6085 пунктов.
В России
По данным Росстата, инфляция в октябре составила 0,75% м/м. Темпы роста цен остаются высокими, особенно в услугах и продовольствии. На этой неделе Банк России выпустит свою оценку динамики инфляции в октябре, а также мониторинг предприятий и инфляционные ожидания населения за ноябрь. Ранее регулятор отметил, что вероятность повышения показателя на следующем заседании 20 декабря «очень высока».
Поэтому инвесторам стоит придерживаться защитной стратегии и отдавать предпочтение облигациям с переменным купоном (флоатерам), «коротким» банковским депозитам и фондам ликвидности.
Рубль
На минувшей неделе Банк России поднял официальный курс доллара выше 99 рублей. Последний раз официальный курс американской валюты превышал эту отметку в октябре прошлого года. На этой неделе курс рубля, установленный ЦБ РФ, может колебаться в коридоре ₽95,7−102,3 за доллар.
Нефть
ОПЕК снова понизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2024 году — до 1,8 млн баррелей в сутки. Хотя в начале 2024 года ожидали повышение мирового спроса на нефть на 2,3 млн баррелей в сутки.
На этой неделе котировки нефти Brent могут колебаться в диапазоне $66,2−77,8 за баррель.
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