Главные события финансовых рынков 18 — 24 ноября

По данным Росстата, инфляция в октябре составила 0,75% м/м. Темпы роста цен остаются высокими, особенно в услугах и продовольствии. На этой неделе Банк России выпустит свою оценку динамики инфляции в октябре, а также мониторинг предприятий и инфляционные ожидания населения за ноябрь. Ранее регулятор отметил, что вероятность повышения показателя на следующем заседании 20 декабря «очень высока».