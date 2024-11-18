Get experts: 70% компаний повысили зарплаты в 2024 году

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Порядка 70% компаний в РФ повысили зарплаты в 2024 году, в следующем году повышать оклад планируют 58% работодателей. При этом 55% работников недовольны своим доходом, свидетельствуют результаты исследования рекрутинговой компании Get experts.
В опросе приняли участие 3 348 респондентов, в их числе 837 работодателей и 2 511 квалифицированных специалистов из разных регионов России.
«В 70% компаний в 2024 году выросли заработные платы. Чаще всего (в 45% случаев) их увеличение происходило за счет роста оклада или оклада и премии сразу (41%), 13% работодателей ограничились увеличением премий. В 51% случаев рост доходов составил 5−10%, в 37% — 10−20%, и в 9% — 21% и более», — говорится в исследовании.
34% работодателей выплатят бонусы по итогам 2024 года всем сотрудникам, в 26% компаний их получат отдельные сотрудники, в 12% — не получит никто. Кроме того, в 2025 году повышать зарплаты планируют 58% работодателей.
Что касается изменения численности персонала в 2024 году, то 39% работодателей заявляют об увеличении штата сотрудников (год назад так ответили 52%). У 42% численность не изменилась (в 2023 году было 34%), в 16% произошло сокращение (в 2023 году — 10%), 3% заявили о заморозке кадровых активностей (год назад это делали 4%). В 2025 году 44% работодателей планируют увеличить штат, а в 4% компаний ожидается сокращение.
Главным вызовом 2025 года, по мнению 59% респондентов, станет борьба за долю рынка. В 2025 году, как считают работодатели, сохранятся проблемы с нехваткой сотрудников (69%).
Зарплата и смена работы
Согласно результатам опроса, 57% работников говорят об изменении дохода в 2024 году. Так, у 47% он вырос, у 10% сократился. Еще у 41% доход остался прежним. О неудовлетворенности своей зарплатой заявляют 55% работников (год назад было 53%). 38% удовлетворены «в целом», и только 7% полностью удовлетворены. Большинство сотрудников надеются, что в 2025 году их доход вырастет (61%) или сохранится на прежнем уровне (23%), только 4% опасаются сокращения дохода.
Отмечается, что 53% опрошенных работников либо ищут работу сейчас, либо планируют это делать в ближайшем будущем. Основные причины — неудовлетворенность зарплатой и бонусами (54%), профессиональное выгорание (21%), отсутствие перспектив карьерного (26%) и профессионального (19%) роста. При этом 79% респондентов заявляют о готовности к смене индустрии и сферы деятельности.
Генеральный директор рекрутинговой компании Get experts Ольга Шамбер считает, что в 2025 году рынок труда сохранит ярко выраженный кандидатский характер. «Работодателям придется проявить более гибкий подход к найму и рассматривать альтернативные форматы: удаленку, гибрид, наем на проект или на частичную занятость. Дефицит кадров растет практически во всех отраслях, поэтому вопрос удержания персонала тоже никуда не денется и станет даже более актуальным, чем сейчас. Сложно сказать, насколько трудным будет 2025 год для работодателей, но он точно не будет проще 2024 года, и к этому надо быть готовыми», — подытожила она.