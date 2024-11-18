Get experts: 70% компаний повысили зарплаты в 2024 году

Генеральный директор рекрутинговой компании Get experts Ольга Шамбер считает, что в 2025 году рынок труда сохранит ярко выраженный кандидатский характер. «Работодателям придется проявить более гибкий подход к найму и рассматривать альтернативные форматы: удаленку, гибрид, наем на проект или на частичную занятость. Дефицит кадров растет практически во всех отраслях, поэтому вопрос удержания персонала тоже никуда не денется и станет даже более актуальным, чем сейчас. Сложно сказать, насколько трудным будет 2025 год для работодателей, но он точно не будет проще 2024 года, и к этому надо быть готовыми», — подытожила она.