ФСЭГ повысил оценку роста мирового потребления газа в 2024 году до 2,3%

«Прогнозируемый рост мирового потребления газа в 2024 году был пересмотрен в сторону увеличения до 2,3%. Этот пересмотр в первую очередь обусловлен более быстрым, чем ожидалось, увеличением потребления газа в ключевых странах — потребителях, на долю которых в совокупности приходится 60% мирового спроса на газ», — сказано в отчете. В сентябре организация ждала роста на 1,5%, а в октябре — уже на 2,2%.
За девять месяцев 2024 года совокупное потребление газа в основных странах — потребителях увеличилось на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достигло 1,798 трлн куб. м, отмечает ФСЭГ.
Увеличение потребления зафиксировано в Азии и Северной Америке, в то время как в ЕС и Великобритании продолжается спад.
В октябре Международное энергетическое агентство в отчете по рынку газа сохранило оценку роста мирового спроса на газ в 2024 году на уровне 2,5%, до рекордных 4,2 трлн куб. м, а в 2025 году мировой спрос на газ может увеличиться еще на 2,3% (или почти на 100 млрд куб. м).