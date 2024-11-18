ФСЭГ повысил оценку роста мирового потребления газа в 2024 году до 2,3%

«Прогнозируемый рост мирового потребления газа в 2024 году был пересмотрен в сторону увеличения до 2,3%. Этот пересмотр в первую очередь обусловлен более быстрым, чем ожидалось, увеличением потребления газа в ключевых странах — потребителях, на долю которых в совокупности приходится 60% мирового спроса на газ», — сказано в отчете. В сентябре организация ждала роста на 1,5%, а в октябре — уже на 2,2%.