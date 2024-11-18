Европа продолжает активно расходовать газ из ПХГ на фоне похолодания

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Европейские страны продолжают активно расходовать газ из своих подземных хранилищ (ПХГ) на фоне похолодания, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). С начала отопительного сезона отбор их ПХГ уже на 67% выше среднего значения за аналогичные периоды расхода за последние пять лет и почти вдвое выше, чем в 2023 году. Газ на бирже в Европе торгуется около $500 за 1 тыс. куб. м. «Газпром» же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области.