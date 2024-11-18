Европа продолжает активно расходовать газ из ПХГ на фоне похолодания

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Европейские страны продолжают активно расходовать газ из своих подземных хранилищ (ПХГ) на фоне похолодания, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). С начала отопительного сезона отбор их ПХГ уже на 67% выше среднего значения за аналогичные периоды расхода за последние пять лет и почти вдвое выше, чем в 2023 году. Газ на бирже в Европе торгуется около $500 за 1 тыс. куб. м. «Газпром» же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области.
Закачка газа в ПХГ стран ЕС 16 ноября, согласно данным GIE, составила 34 млн куб. м. В то же время отбор оказался равным 330 млн куб. м. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 90,99% (на 0,57 п.п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 101 млрд куб. м газа. Суммарный отбор газа из хранилищ с начала месяца является вторым максимальным для ноября, а закачка — на минимуме с 2016 года.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,4 млн куб. м на 18 ноября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена«, — сообщил журналистам представитель “Газпрома”. Накануне объем прокачки составил также 42,4 млн куб. м. Объем поставок сохраняется в прежнем объеме, несмотря на заявления о прекращении потоков российского газа австрийской OMV.
Средняя цена закупки газа в октябре в Европе составила $456 за 1 тыс. куб. м, а в ноябре пока — около $472.
Погода на текущей неделе в Центральной и Западной Европе ожидается заметно прохладнее, чем в предыдущую семидневку, а температуры в ряде стран могу опускаться ниже нуля градусов. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в октябре подросла до 17,9%, с начала ноября в среднем составляет 14%.
Суммарные поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в августе стали минимальными с октября 2021 года, но осенью начали расти и в октябре составили 8,8 млрд куб. м, оказавшись на 11% выше, чем в сентябре. Вместе с тем этот показатель стал минимальным для этого месяца с 2021 года. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 36% от максимума.