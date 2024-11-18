Эксперты: аренда жилья в Москве шокирует ростом ставок, но выбора нет

В октябре аренда студии в Москве в среднем стоила 46−57 тысяч рублей в месяц, однокомнатной квартиры — 52−66 тысяч рублей, двухкомнатной — 67−87 тысяч рублей, трехкомнатной — 76−123 тысячи рублей. За год арендные ставки увеличились в среднем на 20−25%, сообщила замдиректора управления аренды квартир «Инком-Недвижимости» Оксана Полякова.
«Увеличение стоимости аренды существенно выше роста доходов и любых оценок по инфляции», — констатировал руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов.
Минимальная стоимость долгосрочной аренды квартир в Москве начинается от 40 тысяч рублей, отметил риелтор Александр Харыбин. Максимальная стоимость может достигать 2−3 миллионов рублей, такая недвижимость представляет собой видовые пентхаусы в элитных проектах в центре столицы, добавил руководитель «Яндекс. Аренды» Роман Жуков.
В объявлениях о сдаче в аренду квартир, которые пока свободны, цены выше, отметил Попов. Сильнее всего, по его данным, ставки аренды однокомнатной квартиры в Москве с мая этого года выросли в Покровском-Стрешневе — на 53%, до 87 тысяч рублей, Гольянове — на 48%, до 67 тысяч рублей, Сокольниках — на 46%, до 83 тысяч рублей.
Меньше всего цены увеличились в районе Беговой — на 2%, до 112 тысяч рублей, в Басманном районе — на 3%, до 99 тысяч рублей и Москворечье-Сабурове — на 6%, до 61 тысячи рублей.
«В этом году сложилась ситуация, когда цифры из базы объявлений шокируют многих. Некоторые арендодатели, дорожа отношениями со своими арендаторами, до рыночного уровня расценки не повышают, поэтому на рынке и формируется такая неоднородность, когда одна и та же недвижимость может оцениваться и в 50 тысяч рублей, и в 85 тысяч», — объяснил Попов.
Но многие арендодатели уже начали увеличивать цены и по действующим договорам. Обычно это происходит как раз именно в тех ситуациях, когда квартира сдавалась по цене ниже рыночной, отметила руководитель департамента аренды «Миэля» Мария Жукова.
«В большинстве случаев арендаторы в такой ситуации соглашаются остаться. Они осознают, что найти более выгодное предложение будет сложно, а также учитывают дополнительные расходы на переезд и услуги риелтора», — объяснила она.
Несмотря на рост цен на аренду жилья в Москве, спрос на нее сохраняется. По словам Поляковой, арендаторов сейчас в семь раз больше, чем сдаваемых квартир. Среди причин — более высокие ежемесячные платежи по ипотеке на приобретение собственного жилья, чем стоимость съемной квартиры, объяснил Жуков.
По его оценкам, аренда однокомнатной квартиры со свежим ремонтом, мебелью и техникой площадью 40 квадратных метров, расположенной на севере столицы в пешей доступности от метро, обойдется в 80 тысяч рублей в месяц. В то же время покупка в ипотеку вторичной недвижимости в аналогичной локации и со схожими параметрами за 11,5 миллионов рублей при условии первоначального взноса 30% и со сроком кредита на 30 лет потребует ежемесячного платежа в 181 тысячу рублей. В результате те, кто планирует купить собственное жилье, временно откладывают это решение, добавил он.
Стоимость аренды квартир в объявлениях в различных районах Москвы.