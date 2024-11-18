Эксперты: аренда жилья в Москве шокирует ростом ставок, но выбора нет

По его оценкам, аренда однокомнатной квартиры со свежим ремонтом, мебелью и техникой площадью 40 квадратных метров, расположенной на севере столицы в пешей доступности от метро, обойдется в 80 тысяч рублей в месяц. В то же время покупка в ипотеку вторичной недвижимости в аналогичной локации и со схожими параметрами за 11,5 миллионов рублей при условии первоначального взноса 30% и со сроком кредита на 30 лет потребует ежемесячного платежа в 181 тысячу рублей. В результате те, кто планирует купить собственное жилье, временно откладывают это решение, добавил он.