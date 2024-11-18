Эксперт спрогнозировал рост средней зарплаты в России выше 100 тысяч рублей

Как уточнил Балынин, «средняя заработная плата в 2025 году <…> может даже превысить прогноз Минэкономразвития России (99 952 рубля) и преодолеть отметку в 100 тыс. рублей». По мнению экономиста, данный размер оплаты труда считается привлекательным для большинства россиян, поскольку эта цифра в пять раз превышает МРОТ. При этом такая зарплата будет только у 20% работников.