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Эксперт спрогнозировал рост средней зарплаты в России выше 100 тысяч рублей

В 2025 году размер средней зарплаты в России превысит 100 тыс. рублей. Такое мнение выразил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Unsplash

Как уточнил Балынин, «средняя заработная плата в 2025 году <…> может даже превысить прогноз Минэкономразвития России (99 952 рубля) и преодолеть отметку в 100 тыс. рублей». По мнению экономиста, данный размер оплаты труда считается привлекательным для большинства россиян, поскольку эта цифра в пять раз превышает МРОТ. При этом такая зарплата будет только у 20% работников.

Балынин заявил, что конкурентоспособные зарплаты — это наиболее эффективный способ привлечь высококвалифицированные кадры. По оценкам эксперта, рост заработной платы ожидается у большинства граждан, однако он будет неравномерным в разных профессиональных областях. В частности, наибольший рост доходов прогнозируется для специалистов в IT-секторе, профессионалов рабочих специальностей высокого разряда и опытных строителей.

Согласно данным экспертов «СберАналитики» и сервиса «Работа.ру», средняя заработная плата в России за первое полугодие 2024 года достигла 82 тысяч рублей, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».