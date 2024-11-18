Эксперт рассказал о ценах на продукты в 2025 году

По мнению собеседника агентства, более серьезного роста цен удастся избежать, благодаря адаптации российской экономики к санкциям.
«Большинство мер поддержки, которые государство считало необходимыми, уже реализованы. Однако остаются сектора, особенно рынок продовольствия, наиболее чувствительные к колебаниям», — отметил эксперт.
«Мы видим рост цен, который зависит как от внутренних факторов, так и от ограничений на импорт», — добавил он.
Артур Леер также выразил уверенность в том, что традиционные рыночные механизмы начинают играть всё более активную роль в стабилизации экономики.
«Успехи в импортозамещении играют ключевую роль в регулировании цен на продукты питания», — отметил он.
Артур Леер отверг опасения по поводу гиперинфляции, уверенно заявив, что уровень инфляции в стране находится в привычном коридоре благодаря принятым мерам. «Денежно-кредитная политика, регулирование курса валют и продажа экспортной выручки — всё это помогает предотвратить резкие колебания и укрепляет финансовую стабильность», — пояснил эксперт.
При этом Артур Леер опровергает утверждение, что в России сейчас происходит гиперинфляция. «Уровень инфляции находится в привычном коридоре благодаря принятым правительством и Центральным банком мерам. Денежно-кредитная политика, регулирование курса валют, продажа экспортной выручки и ежедневный мониторинг цен помогают предотвращать резкие колебания и укрепляют финансовую стабильность», — рассказал он.
Однако это не означает, что без значительного увеличения внутреннего производства и развития импортозамещения растущий спрос и ограничения импорта могут привести к удорожанию продуктов питания в 2025 году, предупредил он.
В заключение эксперт подчеркнул важность координации усилий государства, бизнеса и профессионального сообщества для обеспечения долгосрочной стабильности экономики и продовольственного рынка.
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