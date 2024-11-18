Эксперт перечислил страны, где не примут доллары старого образца

Венесуэла
В условиях гиперинфляции и экономического кризиса венесуэльское правительство приняло решение об ограничении обращения старых долларов. Это связано с попытками стабилизировать экономику и контролировать инфляцию.
Иран
В ответ на международные санкции и экономическую изоляцию Иран ограничил использование старых долларов, чтобы предотвратить утечку валюты из страны и укрепить свою национальную валюту.
Некоторые страны Карибского бассейна
В странах с высокой зависимостью от туризма и наличной валюты тоже наблюдается тенденция к отказу от старых долларов, чтобы избежать проблем с подделками и повысить уровень доверия к местной экономике.
Зимбабве
После периода гиперинфляции и экономического кризиса страна отказалась от старых долларов в пользу новых валютных единиц и более стабильных иностранных валют. Это решение также направлено на стабилизацию экономики.
Страны Восточной Европы (Болгария, Чехия, Польша, Словакия, Румыния)
Эти страны используют национальную валюту или евро, и доллары вызывают сомнение или отказ у продавцов, объяснил Антон Палюлин.
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