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Эксперт перечислил страны, где не примут доллары старого образца

В 2013 году ФРС США начала выпуск новых банкнот с улучшенной защитой от подделок — с обновленными элементами дизайна, измененными размерами и новыми технологиями защиты. Купюры, выпущенные до этого года, считаются старыми долларами. Некоторые страны, особенно те, которые находятся в экономической зависимости от США или имеют высокую степень долларизации, начали отказываться от старых банкнот. Об этом рассказал Антон Палюлин, преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия».

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Венесуэла

В условиях гиперинфляции и экономического кризиса венесуэльское правительство приняло решение об ограничении обращения старых долларов. Это связано с попытками стабилизировать экономику и контролировать инфляцию.

Иран

В ответ на международные санкции и экономическую изоляцию Иран ограничил использование старых долларов, чтобы предотвратить утечку валюты из страны и укрепить свою национальную валюту.

Некоторые страны Карибского бассейна

В странах с высокой зависимостью от туризма и наличной валюты тоже наблюдается тенденция к отказу от старых долларов, чтобы избежать проблем с подделками и повысить уровень доверия к местной экономике.

Зимбабве

После периода гиперинфляции и экономического кризиса страна отказалась от старых долларов в пользу новых валютных единиц и более стабильных иностранных валют. Это решение также направлено на стабилизацию экономики.

Страны Восточной Европы (Болгария, Чехия, Польша, Словакия, Румыния)

Эти страны используют национальную валюту или евро, и доллары вызывают сомнение или отказ у продавцов, объяснил Антон Палюлин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».