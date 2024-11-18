Эксперт перечислил страны, где не примут доллары старого образца

В 2013 году ФРС США начала выпуск новых банкнот с улучшенной защитой от подделок — с обновленными элементами дизайна, измененными размерами и новыми технологиями защиты. Купюры, выпущенные до этого года, считаются старыми долларами. Некоторые страны, особенно те, которые находятся в экономической зависимости от США или имеют высокую степень долларизации, начали отказываться от старых банкнот. Об этом рассказал Антон Палюлин, преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия».