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Финансист объяснила, как отложить деньги на новогодние «хотелки»

Новогодние праздники — это не только время, когда россияне отдыхают и проводят время с близкими. Это еще и период значительных трат. О том, как правильно распределить декабрьскую зарплату, чтобы потом не уйти в долги — рассказала Финансам Mail Мария Ермилова, к.э.н., доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Image by Freepik

По ее словам, необходимо обращать внимание на предпраздничный период, чтобы не получилось, что все деньги потрачены, а ждать до следующей зарплаты еще долго.

Финансист посоветовала заранее составить список покупок и подарков, а также расписать, какие траты будут в декабре и частично в январе. Также обязательно часть денег — не менее 10% от доходов, а лучше от 20% — отложить.

«Без четкого плана есть вероятность, что денег не хватит. Поэтому заранее прописываем все расходы, включая подарки, и просчитываем, сколько денег необходимо будет на жизнь в январе до следующей выплаты. Новогодний отдых (покупка билетов в кино, внезапная доставка пиццы и т. п. — прим.ред.) помимо подарков тоже обязательно надо просчитать, чтобы не пришлось потом существенно сокращать расходы после праздников», — отметила Мария Ермилова.

Она добавила, что при наличии кредитов нужно сразу отложить деньги для их оплаты на декабрь и январь. Говоря о накоплениях, эксперт посоветовала также откладывать сразу за декабрь и январь.

То же относится и к оплате аренды квартиры для тех, кто снимает жилье.

«А потом уже все остальные расходы и так скажем дополнительные праздничные “хотелки”», — заключила Мария Ермилова.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».