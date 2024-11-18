Финансист объяснила, как отложить деньги на новогодние «хотелки»

По ее словам, необходимо обращать внимание на предпраздничный период, чтобы не получилось, что все деньги потрачены, а ждать до следующей зарплаты еще долго.
Финансист посоветовала заранее составить список покупок и подарков, а также расписать, какие траты будут в декабре и частично в январе. Также обязательно часть денег — не менее 10% от доходов, а лучше от 20% — отложить.
«Без четкого плана есть вероятность, что денег не хватит. Поэтому заранее прописываем все расходы, включая подарки, и просчитываем, сколько денег необходимо будет на жизнь в январе до следующей выплаты. Новогодний отдых (покупка билетов в кино, внезапная доставка пиццы
Она добавила, что при наличии кредитов нужно сразу отложить деньги для их оплаты на декабрь и январь. Говоря о накоплениях, эксперт посоветовала также откладывать сразу за декабрь и январь.
То же относится и к оплате аренды квартиры для тех, кто снимает жилье.
«А потом уже все остальные расходы и так скажем дополнительные праздничные “хотелки”», — заключила Мария Ермилова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».