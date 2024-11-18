Финансист объяснила, как отложить деньги на новогодние «хотелки»

Новогодние праздники — это не только время, когда россияне отдыхают и проводят время с близкими. Это еще и период значительных трат. О том, как правильно распределить декабрьскую зарплату, чтобы потом не уйти в долги — рассказала Финансам Mail Мария Ермилова, к.э.н., доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова.