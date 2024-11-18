Трентон
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист дал совет, как хранить деньги на вкладах

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru», что наиболее выгодно будет распределить сбережения, если открыть вклады в январе 2025 года на разные сроки — три месяца, полгода, год и три года. В каждом случае ставки превысят 20% годовых.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

«В январе 2025 года я бы порекомендовал разложить имеющуюся сумму на несколько вкладов с разными сроками. По вкладам на три года я бы рекомендовал поискать те предложения, где предусмотрена возможность пополнения», — уточняет эксперт.

По мнению Балынина, в январе 2025 года предложения по ставкам на разные сроки вряд ли опустятся ниже 20%. Экономист считает, что некоторые банки могут повысить ставки по спецпредложениям еще в декабре, в преддверии новогодних праздников, чтобы привлечь новых клиентов. Еще одним стимулом может стать вероятное повышение ключевой ставки.

Игорь Балынин прогнозирует, что после праздничных выходных рост ставок по депозитам прекратится. Но уже к концу января — началу февраля из-за ожиданий первого в 2025 году заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, динамика банковских ставок станет зависимой от решения ЦБ.

Как заключил экономист, в 2025 году размер ставок по вкладам в любом случае будет выше инфляции и останется привлекательным для граждан.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».