Экономист дал совет, как хранить деньги на вкладах

По мнению Балынина, в январе 2025 года предложения по ставкам на разные сроки вряд ли опустятся ниже 20%. Экономист считает, что некоторые банки могут повысить ставки по спецпредложениям еще в декабре, в преддверии новогодних праздников, чтобы привлечь новых клиентов. Еще одним стимулом может стать вероятное повышение ключевой ставки.