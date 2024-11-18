Экономист дал совет, как хранить деньги на вкладах

«В январе 2025 года я бы порекомендовал разложить имеющуюся сумму на несколько вкладов с разными сроками. По вкладам на три года я бы рекомендовал поискать те предложения, где предусмотрена возможность пополнения», — уточняет эксперт.
По мнению Балынина, в январе 2025 года предложения по ставкам на разные сроки вряд ли опустятся ниже 20%. Экономист считает, что некоторые банки могут повысить ставки по спецпредложениям еще в декабре, в преддверии новогодних праздников, чтобы привлечь новых клиентов. Еще одним стимулом может стать вероятное повышение ключевой ставки.
Игорь Балынин прогнозирует, что после праздничных выходных рост ставок по депозитам прекратится. Но уже к концу января — началу февраля из-за ожиданий первого в 2025 году заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, динамика банковских ставок станет зависимой от решения ЦБ.
Как заключил экономист, в 2025 году размер ставок по вкладам в любом случае будет выше инфляции и останется привлекательным для граждан.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».