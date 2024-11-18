ЦБ упростил порядок согласия на установление контроля банка над другим банком

«Вместо бизнес-плана теперь нужно представить сведения об оценке влияния сделки на дальнейшую деятельность и финансовую устойчивость кредитной организации, получающей согласие Банка России, и кредитной организации, в отношении которой устанавливается контроль. Таким образом, при этом не будет необходимости утверждать бизнес-план или вносить в него изменения и проводить для этого общее собрание акционеров или участников кредитной организации», — говорится в сообщении.