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ЦБ упростил порядок согласия на установление контроля банка над другим банком

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Банк России упростил требования к документам, которые кредитная организация должна представить регулятору, чтобы получить согласие на установление прямого или косвенного контроля над другой кредитной организацией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Вместо бизнес-плана теперь нужно представить сведения об оценке влияния сделки на дальнейшую деятельность и финансовую устойчивость кредитной организации, получающей согласие Банка России, и кредитной организации, в отношении которой устанавливается контроль. Таким образом, при этом не будет необходимости утверждать бизнес-план или вносить в него изменения и проводить для этого общее собрание акционеров или участников кредитной организации», — говорится в сообщении.

Указания Банка России, вносящие изменения в порядок представления бизнес-плана кредитной организации и в инструкцию о получении согласия регулятора на приобретение акций финансовой организации, по данным пресс-службы, вступили в силу 17 ноября.