Битва титанов: к чему приведет торговая война США и КНР

Обмен повышенными пошлинами на встречные товарные потоки между США и КНР приведет к усилению падения объема двусторонней торговли стран. Согласно данным таможенной статистики, с 2018 года, после шести лет торговой войны между Китаем и США, доля китайско-американской торговли в общем объеме внешнеэкономической деятельности Китая снизилась с 14,2% в 2017 году до 11,2% в 2023 году. Новая торговая война еще больше усугубит снижение объема торговли между странами, предупредила Чжао Цзелинь.

Кроме этого, по ее мнению, появится дисбаланс международных расчетов: торговый дисбаланс между Китаем и США носит структурный, сложный и долгосрочный характер. Продолжение торговой войны со стороны США приведет к значительному увеличению затрат китайских компаний на экспорт и импорт, что приведет к снижению объема экспорта и, соответственно, к снижению импорта китайских товаров в США. Это может ухудшить баланс международных расчетов Китая.

В итоге возможно краткосрочное падение курса китайской валюты: продолжение торговой войны приведет к снижению экспортного объема и прибыли китайских предприятий, что может снизить их оценочную стоимость, а международные инвестиции могут перетечь в США. «Это может привести к падению курса юаня по отношению к доллару США», — подчеркнула Чжао Цзелинь.

Изменятся глобальные производственные цепочки и ускорится деглобализация: в предыдущий срок президентства Трамп активно способствовал возвращению производства в США, вводил торговые ограничения для Китая, Японии, ЕС и других стран. «Это привело к возвращению значительной части производства в США и укреплению промышленного статуса страны, но в то же время вызвало разрыв глобальных производственных цепочек и препятствия в процессе глобального сотрудничества», — напомнила Чжао Цзелинь.

Влияние на международную валютную систему. По мере усиления деглобализационных процессов зависимость международной финансовой системы от доллара снижается, что дает преимущество региональному сотрудничеству, например, с участием стран АСЕАН и в рамках инициативы «Один пояс, один путь». «Это в свою очередь может подорвать статус доллара как международной валюты. Евро, юань и другие валюты будут использоваться как средства платежа в региональной международной торговле, что ускорит процесс интернационализации юаня», — полагает Чжао Цзелинь.