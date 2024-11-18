Битва титанов: к чему приведет торговая война США и КНР

Успех китайской экономики ускоряет воплощение планов нового президента США о торговой войне против Китая, утверждают экономисты. Положительное сальдо торгового баланса КНР достигнет рекорда в 1 трлн долларов в 2024 году за счет растущего экспорта в другие страны, если сохранит текущие темпы роста, подсчитали аналитики Bloomberg.
Протекционизм станет основным принципом внешнеэкономической политики США, отметил профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков.
В ходе избирательной кампании Дональд Трамп заявил о намерении повысить пошлины на 20% на весь импорт и на 60% — на импорт из Китая, но детально эти планы он не конкретизировал.
«В складывающейся обстановке повышение пошлин на ввоз китайских товаров в США выглядит практически неизбежным», — полагает экономист.
К.э.н., доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова назвала закономерным процессом рост экспорта КНР, учитывая высвобождение определенных ниш в мировой экономике. Например, стагнация в Японии и Европе дала возможность Китаю занять кусочек рынка в области производства электромобилей, зеленой энергетике и других направлениях.
«С учетом усиления позиций КНР в мировой экономике ожидается ужесточение торговой войны между Китаем и США в ближайшей перспективе», — полагает Екатерина Новикова.
Последствия
Для администрации Дональда Трампа основной риск заключается в том, что резкое повышение пошлин по всей товарной номенклатуре чревато новым витком раскручивания инфляции в США, прежде всего потребительских цен, отметил Сергей Цыплаков.
«Как показали недавние президентские выборы, американцы очень чувствительно реагируют на ее повышение. Найти же за короткое время замену китайским товарам в других странах и сформировать новые производственные цепочки без участия китайских компаний вряд ли получится», — рассказал экономист.
По его мнению, для китайской экономики введение, по сути, запретительных тарифов на одном из крупнейших для Китая экспортном рынке может оказаться очень болезненным ударом, особенно на нынешнем этапе, когда внутренний спрос в Китае остается слабым, а роль экспорта в поддержании темпов экономического роста, наоборот, увеличивается.
«В принципе эскалация торговой войны с США может, по некоторым оценкам, при худшем сценарии замедлить темпы роста китайской экономики на 1,5−2 процентных пункта», — прогнозирует Сергей Цыплаков.
Вместе с тем, по оценке Екатерины Новиковой, экономика США может показать положительную динамику за счет привлечения европейского бизнеса на свою территорию, санкционной политики по отношению к другим экономикам, включая Китай, а также поддержки военно-оборонной промышленности в стране.
Чжао Цзелинь, старший научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН, назвала шесть основных последствий, к которым приведет противостояние двух крупнейших экономик мира — КНР и США:
- Обмен повышенными пошлинами на встречные товарные потоки между США и КНР приведет к усилению падения объема двусторонней торговли стран. Согласно данным таможенной статистики, с 2018 года, после шести лет торговой войны между Китаем и США, доля китайско-американской торговли в общем объеме внешнеэкономической деятельности Китая снизилась с 14,2% в 2017 году до 11,2% в 2023 году. Новая торговая война еще больше усугубит снижение объема торговли между странами, предупредила Чжао Цзелинь.
- Кроме этого, по ее мнению, появится дисбаланс международных расчетов: торговый дисбаланс между Китаем и США носит структурный, сложный и долгосрочный характер. Продолжение торговой войны со стороны США приведет к значительному увеличению затрат китайских компаний на экспорт и импорт, что приведет к снижению объема экспорта и, соответственно, к снижению импорта китайских товаров в США. Это может ухудшить баланс международных расчетов Китая.
- В итоге возможно краткосрочное падение курса китайской валюты: продолжение торговой войны приведет к снижению экспортного объема и прибыли китайских предприятий, что может снизить их оценочную стоимость, а международные инвестиции могут перетечь в США. «Это может привести к падению курса юаня по отношению к доллару США», — подчеркнула Чжао Цзелинь.
- Изменятся глобальные производственные цепочки и ускорится деглобализация: в предыдущий срок президентства Трамп активно способствовал возвращению производства в США, вводил торговые ограничения для Китая, Японии, ЕС и других стран. «Это привело к возвращению значительной части производства в США и укреплению промышленного статуса страны, но в то же время вызвало разрыв глобальных производственных цепочек и препятствия в процессе глобального сотрудничества», — напомнила Чжао Цзелинь.
- Влияние на международную валютную систему. По мере усиления деглобализационных процессов зависимость международной финансовой системы от доллара снижается, что дает преимущество региональному сотрудничеству, например, с участием стран АСЕАН и в рамках инициативы «Один пояс, один путь». «Это в свою очередь может подорвать статус доллара как международной валюты. Евро, юань и другие валюты будут использоваться как средства платежа в региональной международной торговле, что ускорит процесс интернационализации юаня», — полагает Чжао Цзелинь.
- Замедление мировой экономики. Торговая война между США и Китаем в 2018 году негативно сказалась на двусторонней торговле и некоторых высокотехнологичных отраслях Китая, включая производство микрочипов. «Однако этот, по сути, деглобализационный процесс не принес выигрыша ни одной из сторон. Фактически, это нанесло ущерб мировой экономике», — напомнила Чжао Цзелинь. Предыдущая торговая война, развязанная президентом Дольдом Трампом в 2017 году, не сократила объем торговли КНР. По данным китайской таможенной службы, в 2023 году объем экспорта и импорта Китая вырос до 41,76 трлн юаней по сравнению с 27,79 трлн юаней в 2017 году. Несмотря на падение торговли с США, Китай увеличил торговлю с Россией, АСЕАН, Африкой, Латинской Америкой и странами-участниками инициативы «Один пояс, один путь».
Для США повышение таможенных пошлин на китайские товары может привести к росту налоговых поступлений, но Китай также вводит контрмеры. Импорт альтернативной продукции из других стран обойдется США дороже, и ВВП страны не обязательно ускорится. В целом торговая война и вытекающая из нее деглобализация ведут к снижению эффективности распределения ресурсов и сравнительных преимуществ, что вызовет снижение общей производительности и замедление роста мировой экономики, полагает Чжао Цзелинь.
Какие сектора в КНР пострадают?
В КНР в первую очередь пострадают отрасль автомобилей на возобновляемых источниках энергии и солнечная энергетика: Трамп во время предвыборной кампании неоднократно заявлял о намерении отменить субсидии для зеленого автотранспорта и снизить поддержку солнечной энергетики, рассказала Чжао Цзелинь.
Также, по ее мнению, пострадает трансграничная электронная торговля: в последние годы трансграничная электронная торговля стала фактором роста экспорта Китая, в том числе благодаря малому и среднему инновационному бизнесу КНР. Политика Трампа может негативно повлиять на этот сектор, за счет таких мер, как ограничения на продажу китайских товаров в интернете.
Чжао Цзелинь назвала еще четыре сектора экономики КНР, которые могут пострадать от пошлин США:
1. Металлургия: это — одна из ключевых отраслей Китая, имеющая значительную долю в экспорте в США. Высокие тарифы на экспорт стали в США при текущем избытке производственных мощностей и падении внутреннего спроса еще больше усугубят существующие проблемы отрасли.
2. Бытовая техника: китайская бытовая техника традиционно играет важную роль в экспорте и сильно зависит от американского рынка.
3. Робототехника и автоматизация: эта сфера важна для высокотехнологичного производства и промышленной модернизации Китая.
4. Текстильная и швейная промышленность: это одно из важнейших направлений китайского экспорта. Китай — крупнейший поставщик одежды для США, а поставки китайского текстиля на американский рынок всегда были точкой столкновения экономических интересов двух стран. Доля китайского текстиля на американском рынке составляет примерно треть общего объема импортной одежды, поступающего в США.
Какие сектора пострадают в США?
Основные контрмеры Китая, наложенные в 2018 году, касались соевых бобов, кукурузы, пшеницы, говядины и автомобилей. США, в основном, поставляет в КНР сельскохозяйственную продукцию. Следует ожидать дальнейшего повышения пошлин для этих товаров, в частности, на соевые бобы, полагает Чжао Цзелинь. КНР могут ввести пошлины и на другие важные статьи экспорта США в КНР: аэрокосмическую продукцию, автомобили, полупроводники, медицинское оборудование.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».