Биткоин пережил самое глубокое падение после победы Трампа

По мнению аналитиков, на глобальных рынках воцарилась осторожность: трейдеры оценивают потенциальное влияние политической повестки избранного президента Дональда Трампа.
Биткоин упал почти на 3%
Среди неопределенностей, которые влияют на криптомонету:
- график выполнения Трампом своих криптообещаний и возможность их реализации.
В первую очередь это касается создания резерва биткоинов в США.
На американском фондовом рынке эйфория по поводу благоприятной для бизнеса политики Трампа сдерживается инфляционными рисками из-за перспективы введения торговых тарифов и дефицитного финансирования налоговых льгот.
По мнению инвесторов, стоит быть готовым к снижению процентных ставок ФРС в условиях стабильной экономики США, что может стать препятствием для криптовалюты, поскольку условия ликвидности могут влиять на спекулятивный спрос на цифровые токены.
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