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Биткоин пережил самое глубокое падение после победы Трампа

За минувшие выходные самая популярная в мире криптовалюта показала самое значительное двухдневное падение с момента избрания Дональда Трампа на пост президента США, пишет Bloomberg.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

По мнению аналитиков, на глобальных рынках воцарилась осторожность: трейдеры оценивают потенциальное влияние политической повестки избранного президента Дональда Трампа.

Биткоин упал почти на 3% 16—17 ноября, прежде чем частично восстановиться и вернуться в область $90,100 утром в понедельник, 18 ноября.

Среди неопределенностей, которые влияют на криптомонету:

  • график выполнения Трампом своих криптообещаний и возможность их реализации.

В первую очередь это касается создания резерва биткоинов в США.

На американском фондовом рынке эйфория по поводу благоприятной для бизнеса политики Трампа сдерживается инфляционными рисками из-за перспективы введения торговых тарифов и дефицитного финансирования налоговых льгот.

По мнению инвесторов, стоит быть готовым к снижению процентных ставок ФРС в условиях стабильной экономики США, что может стать препятствием для криптовалюты, поскольку условия ликвидности могут влиять на спекулятивный спрос на цифровые токены.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».