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Аналитики прогнозируют рост трат россиян на Новый год

В преддверии Нового года 2024 года аналитики компании Nielsen прогнозируют значительное увеличение спроса на товары повседневного спроса. Согласно оценкам, предоставленным «Ведомостям», ожидается рост в натуральном выражении от 10% до 15%, в зависимости от категории продукции.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Согласно прогнозам, россияне готовы увеличить свои траты на товары повседневного спроса (FMCG) в преддверии новогодних праздников на 15−18% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил представитель аналитической компании Infoline, подчеркивая, что значительную часть этого роста составляет вклад инфляции, колеблющийся в пределах 10−13%. Оставшиеся 5−6% обусловлены изменениями в потребительской корзине, отражающими сдвиг в сторону более качественного питания.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев, отметил, что оживленный спрос практически на все продовольственные товары подтверждает обоснованность прогноза роста на 10−15%. Потребители все чаще выбирают более дорогие и качественные продукты: увеличивается доля мяса, рыбы, фруктов и овощей в общей массе покупок, в то время как потребление картофеля, хлеба и сахара снижается. К тому же, отмечается рост покупок готовых блюд.

Эти тенденции подтверждает и Nielsen. Директор по работе с клиентами компании Салтанат Нысанова, указала, что повышение трат связано с растущей потребительской уверенностью. Измеряемый компанией «индекс покупательского оптимизма» уже несколько кварталов подряд находится на рекордно высоком уровне, свидетельствуя о подготовке россиян к более значительным праздничным тратам.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».