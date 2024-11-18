Аналитики прогнозируют рост трат россиян на Новый год

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев, отметил, что оживленный спрос практически на все продовольственные товары подтверждает обоснованность прогноза роста на 10−15%. Потребители все чаще выбирают более дорогие и качественные продукты: увеличивается доля мяса, рыбы, фруктов и овощей в общей массе покупок, в то время как потребление картофеля, хлеба и сахара снижается. К тому же, отмечается рост покупок готовых блюд.