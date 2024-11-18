Аналитики прогнозируют рост трат россиян на Новый год

Согласно прогнозам, россияне готовы увеличить свои траты на товары повседневного спроса (FMCG) в преддверии новогодних праздников на 15−18% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил представитель аналитической компании Infoline, подчеркивая, что значительную часть этого роста составляет вклад инфляции, колеблющийся в пределах 10−13%. Оставшиеся 5−6% обусловлены изменениями в потребительской корзине, отражающими сдвиг в сторону более качественного питания.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев, отметил, что оживленный спрос практически на все продовольственные товары подтверждает обоснованность прогноза роста на 10−15%. Потребители все чаще выбирают более дорогие и качественные продукты: увеличивается доля мяса, рыбы, фруктов и овощей в общей массе покупок, в то время как потребление картофеля, хлеба и сахара снижается. К тому же, отмечается рост покупок готовых блюд.
Эти тенденции подтверждает и Nielsen. Директор по работе с клиентами компании Салтанат Нысанова, указала, что повышение трат связано с растущей потребительской уверенностью. Измеряемый компанией «индекс покупательского оптимизма» уже несколько кварталов подряд находится на рекордно высоком уровне, свидетельствуя о подготовке россиян к более значительным праздничным тратам.
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