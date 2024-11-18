Аналитики назвали сферы с потенциалом наибольшего влияния на экономику РФ

Исследование проводилось по итогам всероссийского онлайн-опроса россиян в возрасте от 18 лет на основании выборки из 1 200 респондентов по социально-демографическим параметрам федеральных округов.
В числе первой пятерки наиболее перспективных отраслей также черная и цветная металлургия. Замыкают рейтинг креативные индустрии, медиа, ретейл, госслужба и бюджетная сфера.
«Один из блоков вопросов касался оценки привлекательности отраслей для работы по разным критериям. Безусловными лидерами являются нефтегазовая и IT-отрасли. Наблюдается существенный разрыв между их позициями и остальными отраслями. Настолько серьезные различия — скорее, проявление устоявшихся стереотипов, чем констатация фактической разницы», — отмечают аналитики. Среди относительных преимуществ нефтегазовой сферы и IT указаны гордость за профессию, высокий уровень дохода в ближайшей перспективе, стабильность и безопасность работы, а также хорошие условия труда. По мнению россиян, финансовый сектор выделяется высокими зарплатами и карьерными перспективами, госслужба — стабильностью и социальными гарантиями, а также гордостью за профессию, энергетика — значимой ролью в социально-экономическом развитии регионов.
«Молодежь чаще позитивнее относится к IT и медиа, люди старшего возраста — к промышленности (в первую очередь к нефтегазовому сектору) и госслужбе», — следует из материалов исследования. Кроме того, IT-сфера в России ассоциируется с инновациями и перспективностью. Постоянные научно-технические нововведения, такие как ИИ, делают IT базой прогресса. Спрос на IT-специалистов растет, российская школа математики и программирования ценится на международном уровне. Нефтяная отрасль, согласно проведенным опросам, сохраняет престижность.
«Скорее всего, это отмечается благодаря значительным запасам ресурсов, высоким доходам от экспорта и ключевой роли в экономике страны. Госслужба стабильна, с социальными гарантиями, но неконкурентоспособна. Можно предположить, что уровень зарплат, бюрократия и отсутствие инноваций в организационных процессах снижают ее привлекательность для молодых специалистов», — подчеркивают эксперты.