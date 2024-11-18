Аналитики назвали сферы с потенциалом наибольшего влияния на экономику РФ

«Один из блоков вопросов касался оценки привлекательности отраслей для работы по разным критериям. Безусловными лидерами являются нефтегазовая и IT-отрасли. Наблюдается существенный разрыв между их позициями и остальными отраслями. Настолько серьезные различия — скорее, проявление устоявшихся стереотипов, чем констатация фактической разницы», — отмечают аналитики. Среди относительных преимуществ нефтегазовой сферы и IT указаны гордость за профессию, высокий уровень дохода в ближайшей перспективе, стабильность и безопасность работы, а также хорошие условия труда. По мнению россиян, финансовый сектор выделяется высокими зарплатами и карьерными перспективами, госслужба — стабильностью и социальными гарантиями, а также гордостью за профессию, энергетика — значимой ролью в социально-экономическом развитии регионов.