АКИТ оценила рост объема интернет-торговли в РФ за девять месяцев в 43%

«Объем интернет-торговли в России за девять месяцев 2024 года составил 6,2 трлн рублей. Это на 43% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом 97% от общего объема — это покупки в российских интернет-магазинах и на маркетплейсах, на трансграничную торговлю за указанный период приходится всего 3%», — говорится в сообщении.
Доля онлайн-торговли в общем обороте розничных продаж в целом по России по итогам девяти месяцев составила 15,4%. Этот показатель в разных товарных категориях неодинаковый: в непродовольственной рознице на онлайн приходится 24,3% от общего оборота, а в продовольственном сегменте через интернет реализуется только 5,4% от общего объема продаж, отметили в ассоциации.
В топ-5 популярных товаров за указанный период впервые вошли автозапчасти и автоаксессуары — эта категория с начала года показывала динамичный рост продаж во всех регионах. В целом на первом месте по сумме покупок продукты питания — 16,7% от общего объема интернет-торговли. На долю товаров для дома и мебели, а также цифровую и бытовую технику приходится по 14,6%, на одежду и обувь — 13,5%, на автозапчасти и автоаксессуары — 7,1%. Доля товаров для красоты и здоровья, которые впервые с 2020 года сместились на шестую строчку, составила 6,4%.
Наиболее высокая динамика роста продаж с января по сентябрь в категории «Аптеки» — по сравнению с аналогичным периодом 2023 года объемы увеличились в 2,7 раза. Кроме того, в 2,4 раза выросли покупки автозапчастей и автоаксессуаров, в 2,2 раза — товаров для творчества, в 2,1 раза — инструментов, одежды и обуви, в 2 раза — ювелирных изделий.
Продажи в регионах.
По данным АКИТ, большую часть продаж в интернете генерируют регионы страны — в отличие от прошлых лет, на их долю приходится более 76% в общем объеме онлайн-продаж. В некоторых регионах доля онлайн-торговли намного превышает средний российский показатель — там товары в интернете покупают чаще. Например, на Чукотке на онлайн-канал приходится 38% от общей розницы, в Магаданской области — 24,4%, на Алтае — 23,3%. Больше 22% составляет доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж в Карачаево-Черкесии, на Камчатке, в Мурманской и Калужской областях и в Тыве.
Динамика роста, также превышающая общероссийские показатели, отмечалась с января по сентябрь практически во всех федеральных округах, кроме Центрального. Из регионов наибольший рост онлайн-продаж по сравнению с аналогичным периодом 2023 года зафиксирован в Чечне — 90,5%, на 82% выросли показатели на Чукотке. Рост интернет-торговли на 70−60% произошел на Алтае, в Якутии, Еврейской автономной области, Дагестане, Бурятии, на Камчатке, в Калининграде, на Сахалине и в Башкортостане, рассказали в ассоциации.
Президент АКИТ Артем Соколов отметил, что дальнейший рост интернет-торговли будет обеспечиваться за счет еще большего проникновения в регионы.
«Сейчас большинство городов-миллионников “завоеваны” всеми видами игроков, поэтому бизнес сконцентрировался на развитии региональной инфраструктуры. Так, маркетплейсы активно строят и открывают распределительные центры и фулфилмент-центры, региональные производители и продавцы подключаются к новой инфраструктуре, традиционная торговля запускает свою доставку из магазинов и собственных РЦ и дарксторов. В целом такая активность обеспечивает жителям всей России доступ к широчайшему ассортименту товаров, стимулирует экономическую активность локального бизнеса, перестраивая его на цифровые рельсы», — объяснил он.