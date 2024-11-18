АКИТ оценила рост объема интернет-торговли в РФ за девять месяцев в 43%

В топ-5 популярных товаров за указанный период впервые вошли автозапчасти и автоаксессуары — эта категория с начала года показывала динамичный рост продаж во всех регионах. В целом на первом месте по сумме покупок продукты питания — 16,7% от общего объема интернет-торговли. На долю товаров для дома и мебели, а также цифровую и бытовую технику приходится по 14,6%, на одежду и обувь — 13,5%, на автозапчасти и автоаксессуары — 7,1%. Доля товаров для красоты и здоровья, которые впервые с 2020 года сместились на шестую строчку, составила 6,4%.