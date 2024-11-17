Валютная доходность, рублевый расчет. Чем интересны локальные валютные облигации

С начала 2024 года доходность замещающих облигаций, номинированных в долларах США, существенно выросла. Так, по оценке БК «Регион», по бумагам первого эшелона она в среднем выросла на 423 б. п., до 9,87% годовых, по бумагам второго эшелона — на 625 б. п., до 14,32% годовых. «Из долларовых облигаций эмитентов первого эшелона наиболее доходными в настоящее время является выпуск “Металлинвеста” с погашением в 2028 году и “Газпром Капитала” с погашением в 2026 году — 10,7% годовых, а также другие выпуски “Газпром Капитала” с погашением в 2027—2031 годах с доходностью 10,4−10,5% годовых», — отмечает главный аналитик по долговым рынкам БК «Регион» Александр Ермак. Заметно выросли ставки (с 6,4% до 9,9−10,5% годовых) и по трем выпускам локальных долларовых облигаций, размещенных в этом году: НОВАТЭКа, «Полюса» и «Фосагро».