В США рассказали об «аллергии» Маска на расходы

«В 1995 году, после создания своего первого бизнеса в Кремниевой долине — компании-разработчика программного обеспечения для газет под названием Zip2, — он спал в офисе, чтобы не платить за квартиру, и принимал душ в близлежащем YMCA», — говорится в статье.