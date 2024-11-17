Торгпред РФ назвал ОАЭ крупнейшим партнером Москвы на Ближнем Востоке

«ОАЭ не первый год являются крупнейшим торгово-экономическим партнером России среди стран Ближнего Востока. Несмотря на любые обстоятельства, этот тренд сохранится и будет продолжаться. Сейчас мы в стадии зрелых отношений с Эмиратами, и все наши проекты носят долгосрочный, устоявшийся характер» — отметил он.
По его словам, за последние три года наблюдался крайне динамичный рост товарооборота между двумя странами. «Но, как отметил президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, все-таки в течение последних семи месяцев отмечается некоторая коррекция в сторону снижения. Это связано со множеством причин, в том числе и с международной конъюнктурой, но важно, что российско-эмиратское сотрудничество постоянно развивается, настолько плодотворно, что никакие объективные, субъективные, геополитические и прочие причины его не остановят, оно будет развиваться и дальше», — сказал Терехин.
Торгпред отметил, что в целом для российского бизнеса обстановка в регионе является комфортной, здесь созданы благоприятные условия для продвижения. По его словам, в ОАЭ функционируют более 30 свободных экономических зон различной направленности. В регионе есть предпосылки для сотрудничества с российскими компаниями в сфере машиностроения, АПК и фармацевтики, производства высокотехнологичного оборудования, а также инновационных решений в сфере IT и экологии.
«Понятно, что оказывается определенное внешнее давление [на российско-эмиратские отношения], но арабские коллеги продолжают эффективно выстраивать сотрудничество с российской стороной, конечно же, с учетом национальных интересов», — заключил Терехин.