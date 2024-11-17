Торгпред РФ назвал ОАЭ крупнейшим партнером Москвы на Ближнем Востоке

По его словам, за последние три года наблюдался крайне динамичный рост товарооборота между двумя странами. «Но, как отметил президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, все-таки в течение последних семи месяцев отмечается некоторая коррекция в сторону снижения. Это связано со множеством причин, в том числе и с международной конъюнктурой, но важно, что российско-эмиратское сотрудничество постоянно развивается, настолько плодотворно, что никакие объективные, субъективные, геополитические и прочие причины его не остановят, оно будет развиваться и дальше», — сказал Терехин.