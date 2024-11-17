Стало известно, сколько россияне зарабатывают на инвестициях в недвижимость на Бали

Доходность при перепродаже недвижимости на Бали может составлять до 40%, а при сдаче в аренду — 12−15% годовых. Срок окупаемости объектов — 5−7 лет, что является хорошим показателем для инвестиций. Среди россиян популярностью на острове пользуются разные типы юнитов — от апартаментов до вилл в зависимости от района, близости к океану и инфраструктуры поблизости. Минимальный бюджет для инвестирования составляет порядка 100−150 тыс. долларов.