Си Цзиньпин предложил создать модель трансграничного сотрудничества

Китай, пообещал председатель КНР, «выступит с Глобальной инициативой по сотрудничеству в области трансграничных потоков данных и будет стремиться к углублению сотрудничества с другими сторонами для продвижения эффективных, удобных и безопасных трансграничных потоков данных».
Китайский лидер отметил, что азиатско-тихоокеанское сотрудничество «сталкивается с такими вызовами, как усиление геополитических тенденций, односторонность и протекционизм». Он призвал к тому, чтобы «зеленые» инновации стали катализатором для развития АТР.
«Дальнейшее развитие Китая предоставит новые возможности Азиатско-Тихоокеанскому региону и миру в целом», — цитирует CCTV Си Цзиньпина. Он также сказал, что КНР приветствует все стороны, желающие продолжать движение по «скоростному пути» своего развития и «расти вместе с китайской экономикой».
Си Цзиньпин объявил, что саммит АТЭС в 2026 году состоится в Китае.