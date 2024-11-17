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Си Цзиньпин предложил создать модель трансграничного сотрудничества

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин предложил создать открытую и взаимосвязанную модель азиатско-тихоокеанского сотрудничества, призвав «разрушить стены», препятствующие потокам торговли, инвестиций, технологий и услуг. Как сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV), об этом глава государства заявил на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме (Перу).

Источник: Reuters

Китай, пообещал председатель КНР, «выступит с Глобальной инициативой по сотрудничеству в области трансграничных потоков данных и будет стремиться к углублению сотрудничества с другими сторонами для продвижения эффективных, удобных и безопасных трансграничных потоков данных».

Китайский лидер отметил, что азиатско-тихоокеанское сотрудничество «сталкивается с такими вызовами, как усиление геополитических тенденций, односторонность и протекционизм». Он призвал к тому, чтобы «зеленые» инновации стали катализатором для развития АТР.

«Дальнейшее развитие Китая предоставит новые возможности Азиатско-Тихоокеанскому региону и миру в целом», — цитирует CCTV Си Цзиньпина. Он также сказал, что КНР приветствует все стороны, желающие продолжать движение по «скоростному пути» своего развития и «расти вместе с китайской экономикой».

Си Цзиньпин объявил, что саммит АТЭС в 2026 году состоится в Китае.