Си Цзиньпин предложил создать модель трансграничного сотрудничества

«Дальнейшее развитие Китая предоставит новые возможности Азиатско-Тихоокеанскому региону и миру в целом», — цитирует CCTV Си Цзиньпина. Он также сказал, что КНР приветствует все стороны, желающие продолжать движение по «скоростному пути» своего развития и «расти вместе с китайской экономикой».