Рыбопромышленники не ожидают резкого роста цен на икру к Новому году

«Отпускные цены (цены рыбаков) имеют сезонность, которая связана с периодом добычи лососей: “первая” икра (июнь-июль) всегда сама дорогая, ближе к концу путины (осень) цены выходят на плато и начинают спускаться вниз перед началом новой путины. Обычно цены рыбаков начинают снижаться ближе к началу новой путины — в конце первого квартала года. На отпускные цены рыбаков праздничный спрос в рознице оказывает минимальное влияние. Рост цен в оптовом и розничном сегментах к Новому году может быть обусловлен только ажиотажным спросом. Однако с учетом текущей инфляции и реально располагаемых доходов населения сомневаюсь, что он будет», — сказал Зверев.