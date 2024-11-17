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Рубль на фундаменте. Каким будет курс валют во второй половине ноября

На уходящей неделе доллару почти удалось «взять» высоту в 100 рублей: официальный курс ЦБ составил в пятницу, 15 ноября, 99,99 рубля за «американца». Удастся ли российской валюте отстоять позиции? Финансам Mail на этот вопрос ответила Наталья Ващелюк, старший аналитик УК Первая.

Источник: Reuters

По итогам прошедшей недели курсы доллара США и китайского юаня выросли по отношению к рублю. В отдельные дни в ходе торгов курс доллара временно преодолевал отметку 100 ₽

Официальный курс доллара США в пятницу был установлен Банком России вблизи 100 ₽ (+2,2% за неделю), китайского юаня — на уровне 13,8 ₽ (+1,5%).

«Ослаблению рубля могли способствовать временные колебания спроса и предложения на валютном рынке, а также рост юаневых процентных ставок на внутреннем рынке», — отметила аналитик.

С точки зрения фундаментальных факторов причин для устойчивого снижения курса рубля пока не наблюдается.

Согласно предварительным данным по платежному балансу за октябрь, сальдо счета текущих операций составило 6,5 млрд долл., что незначительно (на 0,3 млрд долл.) ниже, чем в сентябре.

Объемы экспорта и импорта товаров и услуг в октябре снизились примерно на 3 млрд долл. по сравнению с предыдущим месяцем.

Вероятно, до конца года на валютном рынке будет сохраняться повышенная волатильность на фоне колебания юаневых ставок, относительно низких цен на нефть и возможного сезонного роста спроса на импорт.

Сдерживающим фактором для ослабления рубля останутся высокие процентные ставки по рублевым инструментам.

«На предстоящей неделе курс доллара может находиться в диапазоне 98−102 ₽, китайского юаня — в коридоре 13,5−14,1 ₽», — прогнозирует Наталья Ващелюк.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»