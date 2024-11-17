Рубль на фундаменте. Каким будет курс валют во второй половине ноября

На уходящей неделе доллару почти удалось «взять» высоту в 100 рублей: официальный курс ЦБ составил в пятницу, 15 ноября, 99,99 рубля за «американца». Удастся ли российской валюте отстоять позиции? Финансам Mail на этот вопрос ответила Наталья Ващелюк, старший аналитик УК Первая.