Россиянам дали совет, когда лучше открывать вклад

Светлана Сазанова, к. э. н., доцент кафедры институциональной экономики ГУУ, отметила, что открыть вклад можно и сейчас, и после повышения ключевой ставки, и даже после Нового года — все зависит от целей вкладчика.
«Если ваша цель получить самый высокий процент, то разумно подождать до 20 декабря. Если вам достаточно тех процентов по депозитам, которые действуют сейчас — открывайте вклад в ноябре. Тогда вы получите проценты уже за ноябрь и декабрь», — сказала она.
Как подчеркнула Мария Ермилова, к.э.н., доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, вклад можно открыть и сейчас, и потом. Вряд ли до конца года мы увидим снижения ключевой ставки.
«Сейчас стоит воспользоваться возможностями сохранения денег и получения определенного дохода, пока ставки высокие», — добавила она.
Открывать вклад, по словам Светланы Сазановой, в период высоких ставок стоит на такой по длительности срок, с которым вкладчик не будет бояться, что деньги понадобятся до окончания срока вклада.
«Наиболее выгодный вариант по ставке обычно на 6 месяцев. В отдельных случаях на год», — заключила Мария Ермилова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».