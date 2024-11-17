Россиянам дали совет, когда лучше открывать вклад

«Если ваша цель получить самый высокий процент, то разумно подождать до 20 декабря. Если вам достаточно тех процентов по депозитам, которые действуют сейчас — открывайте вклад в ноябре. Тогда вы получите проценты уже за ноябрь и декабрь», — сказала она.