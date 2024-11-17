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Россиянам дали совет, когда лучше открывать вклад

После решения Банка России по ключевой ставке, кредитные организации повысили ставки по депозитам. Сейчас они достигают 20−22% годовых, а в отдельных банках можно получить 24%. При этом регулятор 20 декабря может вновь повысить ставку до 22−23% годовых (по мнению большинства аналитиков). Когда лучше открыть вклад — сейчас или подождать нового повышения — Финансам Mail рассказали эксперты.

Источник: Legion-Media

Светлана Сазанова, к. э. н., доцент кафедры институциональной экономики ГУУ, отметила, что открыть вклад можно и сейчас, и после повышения ключевой ставки, и даже после Нового года — все зависит от целей вкладчика.

«Если ваша цель получить самый высокий процент, то разумно подождать до 20 декабря. Если вам достаточно тех процентов по депозитам, которые действуют сейчас — открывайте вклад в ноябре. Тогда вы получите проценты уже за ноябрь и декабрь», — сказала она.

Как подчеркнула Мария Ермилова, к.э.н., доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, вклад можно открыть и сейчас, и потом. Вряд ли до конца года мы увидим снижения ключевой ставки.

«Сейчас стоит воспользоваться возможностями сохранения денег и получения определенного дохода, пока ставки высокие», — добавила она.

Открывать вклад, по словам Светланы Сазановой, в период высоких ставок стоит на такой по длительности срок, с которым вкладчик не будет бояться, что деньги понадобятся до окончания срока вклада.

«Наиболее выгодный вариант по ставке обычно на 6 месяцев. В отдельных случаях на год», — заключила Мария Ермилова.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».