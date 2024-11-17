Россиян предупредили о подорожании ремонта в 2025 году

«В первую очередь, прогнозируется общее повышение стоимости ремонтных работ в пределах 20−30% к концу 2025 года. Это связано с несколькими ключевыми причинами. Во-первых, наблюдается устойчивый рост цен на строительные и отделочные материалы. Особенно заметно дорожают металлоконструкции, цемент и гипсокартон — их стоимость может увеличиться на 17−32%. Такой рост обусловлен повышенным спросом в связи с масштабными строительными работами в различных регионах», — объяснил он.
Существенное влияние на стоимость ремонта оказывает и ситуация с курсом валют. Волатильность рубля приводит к тому, что импортеры вынуждены страховать свои риски, что естественным образом отражается на конечной стоимости материалов. Особенно это касается импортной сантехники, керамической плитки и специализированных строительных смесей.
«Что касается мебели и бытовой техники, здесь также ожидается повышение цен. Производители электроники уже заявляют о возможном подорожании из-за роста стоимости полупроводников. К тому же увеличение расходов на логистику и транспортировку неизбежно скажется на розничных ценах», — отметил эксперт.
Однако есть и обнадеживающие факторы. В начале 2025 года возможно временное снижение цен на некоторые категории товаров в связи с сезонными распродажами и корректировкой рынка. Предполагаемое снижение может составить 10−15% на отдельные позиции.
«Отдельно стоит рассмотреть вопрос о том, что выгоднее — делать ремонт самостоятельно или нанимать специалистов. В условиях роста цен на услуги ремонтных бригад (а их услуги тоже подорожают из-за общей экономической ситуации) самостоятельный ремонт может позволить сэкономить до 40% бюджета. Однако здесь важно трезво оценить свои навыки и возможности. Некачественно выполненная работа может привести к дополнительным расходам на исправление ошибок», — отметил специалист.
Чтобы оптимизировать расходы на ремонт в 2025 году, можно воспользоваться несколькими эффективными стратегиями. Прежде всего, крайне важно тщательное планирование. Составьте детальный план работ и бюджет, учитывающий возможное повышение цен. Старайтесь закупать материалы заранее, особенно если видите выгодные предложения. Многие магазины проводят распродажи в межсезонье — это отличная возможность сэкономить.
«Рассмотрите возможность комбинированного подхода: часть работ можно выполнить самостоятельно (например, покраску стен или укладку ламината), а для сложных технических задач привлечь профессионалов. Не пренебрегайте современными решениями — например, использование виниловых обоев вместо дорогостоящей декоративной штукатурки может существенно снизить затраты без потери качества конечного результата», — рекомендовал он.
В целом, несмотря на прогнозируемый рост цен, грамотный подход к планированию ремонта, внимательный выбор материалов и исполнителей, а также разумное распределение задач между профессионалами и самостоятельным выполнением работ позволят провести ремонт в 2025 году без чрезмерной нагрузки на бюджет, резюмировал Орехов.