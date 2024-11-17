Россиян предупредили о подорожании ремонта в 2025 году

«Отдельно стоит рассмотреть вопрос о том, что выгоднее — делать ремонт самостоятельно или нанимать специалистов. В условиях роста цен на услуги ремонтных бригад (а их услуги тоже подорожают из-за общей экономической ситуации) самостоятельный ремонт может позволить сэкономить до 40% бюджета. Однако здесь важно трезво оценить свои навыки и возможности. Некачественно выполненная работа может привести к дополнительным расходам на исправление ошибок», — отметил специалист.