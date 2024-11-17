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Reuters: золото упало в цене на самый низкий уровень за три года

Инвесторы ждут инфляции из-за действий Трампа в финансовой сфере.

Источник: Unsplash

Цена золота за неделю упала почти на 5% — это худший показатель за три года, отмечает Reuters.

Также падает стоимость серебра, платины и палладия.

Основные причины падения — укрепление доллара США и ожидания инвесторов по поводу относительно более высокой инфляции и медленного снижения процентных ставок из-за политики избранного президента Дональда Трампа.

Это приведет к росту инфляции, что может замедлить смягчение ставок ФРС.

Более высокие процентные ставки делают владение золотом менее привлекательным, поскольку оно становится активом, не приносящим доход.