Reuters: золото упало в цене на самый низкий уровень за три года

Цена золота за неделю упала почти на 5% — это худший показатель за три года, отмечает Reuters.
Также падает стоимость серебра, платины и палладия.
Основные причины падения — укрепление доллара США и ожидания инвесторов по поводу относительно более высокой инфляции и медленного снижения процентных ставок из-за политики избранного президента Дональда Трампа.
Это приведет к росту инфляции, что может замедлить смягчение ставок ФРС.
Более высокие процентные ставки делают владение золотом менее привлекательным, поскольку оно становится активом, не приносящим доход.