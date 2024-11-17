Объем заключенных сделок на авиасалоне в Чжухае превысил $39 млрд

За шесть дней выставки ее посетило почти 600 тыс. человек. В этом году в центре внимания китайской экспозиции оказался многоцелевой истребитель с технологией стелс J-35A («Цзянь-35A»), истребитель J-15T, а также ракета класса земля — воздух Hongqi-19, которые были впервые представлены для публики. Посетители авиасалона также смогли увидеть образцы лунных пород, собранные во время миссии «Чанъэ-6».
Звездой российской экспозиции стал истребитель Су-57Э в экспортном варианте, который был выставлен на обозрение на открытой площадке рядом с летным полем. Участники выставки имели возможность сфотографировать боевую машину и ознакомиться с ее характеристиками. 12 ноября он поднялся в воздух в первый день работы авиасалона, что стало его мировой премьерой.
В этом году в Airshow China в Чжухае принимали участие представители 47 стран и регионов мира, включая РФ и США. Свою продукцию продемонстрировали свыше 1000 предприятий из Китая и других стан. В этому году было представлено порядка 150 иностранных экспонентов, что почти вдвое больше по сравнению с показателем предыдущей выставки. Основная тематика авиасалона — военная и гражданская авиатехника, космическое, навигационное и радиолокационное оборудование, авиационное вооружение, ракетные двигатели, системы управления огнем и противовоздушной обороны.
С момента своего основания в 1996 году Airshow China стал важной площадкой для демонстрации передовых авиационных и аэрокосмических технологий и оборудования из Китая и из-за рубежа. Выставка также превратилась в крупную международную платформу для продвижения делового сотрудничества в области авиационных и аэрокосмических технологий и оборудования.
В этом году авиасалон был приурочен к 75-й годовщине с момента создания ВВС НОАК, которая отмечалась в Китае 11 ноября.