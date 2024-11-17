Объем заключенных сделок на авиасалоне в Чжухае превысил $39 млрд

В этом году в Airshow China в Чжухае принимали участие представители 47 стран и регионов мира, включая РФ и США. Свою продукцию продемонстрировали свыше 1000 предприятий из Китая и других стан. В этому году было представлено порядка 150 иностранных экспонентов, что почти вдвое больше по сравнению с показателем предыдущей выставки. Основная тематика авиасалона — военная и гражданская авиатехника, космическое, навигационное и радиолокационное оборудование, авиационное вооружение, ракетные двигатели, системы управления огнем и противовоздушной обороны.