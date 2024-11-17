Объем торговли продукцией АПК между КНР и РФ может превысить $50 млрд

Он отметил, что в последнее время торгово-экономические связи между Россией и провинцией Сычуань развиваются очень активно. «Наша электромеханическая продукция и автомобили теперь экспортируются в Россию, а российская сельскохозяйственная продукция импортируется в Китай», — сказал он. Он отметил, что отличительной чертой сельхозпродукции из РФ является ее экологичность.