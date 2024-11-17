Объем торговли продукцией АПК между КНР и РФ может превысить $50 млрд

«Сейчас мы активно продвигаем поставки российской продукции в Китай, — сказал Цзэн Айго на полях фестиваля-ярмарки “Сделано в России” в китайском городе Чэнду (провинция Сычуань). — Я думаю, что в будущем объем торговли составит $50 млрд или даже больше».
Он отметил, что в последнее время торгово-экономические связи между Россией и провинцией Сычуань развиваются очень активно. «Наша электромеханическая продукция и автомобили теперь экспортируются в Россию, а российская сельскохозяйственная продукция импортируется в Китай», — сказал он. Он отметил, что отличительной чертой сельхозпродукции из РФ является ее экологичность.
«Основная причина стремительного роста товарооборота заключается в развитии электронной коммерции в России, а также в сотрудничестве в области логистики, которое сейчас развивается очень хорошо», — сказал Цзэн Айго.
По данным китайской таможни, в 2023 году общий объем торговли между Сычуанью и Россией достиг 26,85 млрд юаней (примерно $3,73 млрд), увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 54,5%. По итогам прошлого года объем торговли сельхозпродукцией и продовольствием между РФ и КНР превысил $10 млрд.
Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» проводится с 11 по 17 ноября в центре Чэнду. Мероприятие организовано Российским экспортным центром при поддержке Минсельхоза РФ и властей провинции Сычуань. 130 производителей из РФ представляют здесь пищевую продукцию, косметику, товары народного промысла. Российские поставщики проводят встречи с китайскими бизнес-партнерами и обсуждают совместные проекты. На ярмарке также представлена насыщенная культурная программа с выступлениями народных коллективов, показами кино и мультфильмов.