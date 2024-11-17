Новостройки вернулись к росту. Цены на жилье медленно увеличиваются

Наиболее выраженный рост цен на первичном рынке за месяц, по данным «ЦИАН. Аналитики», произошел в Нижнем Новгороде: на 4,5%, до 205,6 тыс. руб. за кв. м. В Ростове-на-Дону динамика составила 3,1%, до 151,5 тыс. руб. за кв. м. Одновременно в Челябинске, согласно «Этажам», значение снизилось на 0,3% за месяц, до 117,3 тыс. руб. за кв. м. В Москве новостройки экспонируются в среднем за 383,9 тыс. руб. за кв. м, в Санкт-Петербурге — за 258,9 тыс. руб. за кв. м, следует из подсчетов «ЦИАН. Аналитики». За месяц значения выросли на 1,6% и 0,8% соответственно.