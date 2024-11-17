Нотариусы рассказали, как мошенники оставляют россиян без жилья

«В основе мошеннических схем с недвижимостью чаще всего лежит простая письменная форма договора, которая не удостоверяется нотариально и подписывается в отделении банка или МФЦ. При такой форме вся ответственность за правовые последствия сделки ложится на ее стороны: никто не отвечает за законность и правомочность сделки», — объяснил собеседник агентства.
По его словам, мошенники могут ввести в заблуждение человека, надавить на него или подменить бумаги, а откатить назад и оспорить сделку будет затруднительно.
«Так, например, человеку, который и не думал ничего продавать, звонят якобы полицейские. Говорят, что некие аферисты хотят похитить его жилплощадь. Его просят разыграть сделку, чтобы выйти на мошенников и арестовать их. Человек подписывает документы купли-продажи вроде как “не всерьез”, а в итоге теряет квартиру», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что мошеннические сделки зачастую проходят «на бегу» и могут занять как один-два дня, так и всего несколько часов с момента, когда люди соглашаются на сделку, до регистрации перехода права собственности.
Еще собственника жилья могут убедить в том, что он подписывает один документ, хотя на деле речь идет о другой сделке. Например, это может быть договор дарения вместо купли-продажи жилья или завещания. Так, основная проблема договоров дарения — это то, что право собственности переходит сразу: после регистрации документа даритель лишается всех прав на имущество.
«В обязанности сотрудников банка или МФЦ не входит проверять юридическую чистоту сделки и убеждаться, что стороны не находятся под давлением, а условия не являются кабальными», — предупредили в пресс-службе ФНП.
Поэтому необходимо пристально изучать документы и быть внимательными, ведь только что прочитанный договор или отдельные его листы могут подменить, если упустить бумаги из поля зрения. Предупредить аферы позволяет нотариальная форма сделки, дал совет собеседник агентства.