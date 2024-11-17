Нотариусы рассказали, как мошенники оставляют россиян без жилья

Еще собственника жилья могут убедить в том, что он подписывает один документ, хотя на деле речь идет о другой сделке. Например, это может быть договор дарения вместо купли-продажи жилья или завещания. Так, основная проблема договоров дарения — это то, что право собственности переходит сразу: после регистрации документа даритель лишается всех прав на имущество.