Любо-дорого: как выбрать качественную красную икру

Если продукт в стеклянной банке, обратите внимание на внешний вид икринок. Хорошая красная икра имеет однородный яркий цвет, икринки одного размера и без видимых повреждений. Цвет может варьироваться от светло-оранжевого до тёмно-красного, в зависимости от вида рыбы (например, кета или нерка). Однако слишком яркий или неравномерный цвет может указывать на добавление красителей.