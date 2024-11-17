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Любо-дорого: как выбрать качественную красную икру

Красная икра — деликатес, который востребован на российских столах, особенно в праздничные дни. Как выбрать этот продукт в условиях сильного роста цен — рассказали Финансам Mail в Роскачестве.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Однако, чтобы насладиться её вкусом и качеством, необходимо правильно подойти к выбору продукта в магазине.

1. Упаковка и маркировка

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе красной икры, — это упаковка. Наиболее качественная икра обычно представлена в стеклянной или жестяной банке. Стеклянная тара позволяет оценить продукт визуально, а жестяная защищает от света. Пластиковые банки также допускаются, но при этом возрастает риск нарушения хранения.

На упаковке обязательно должны быть указаны:

• Наименование производителя и адрес производства;

• Срок годности и дата изготовления;

• Состав продукта (например, рыба, соль, консерванты);

• Номер ГОСТа или технических условий (ТУ);

Проверка срока годности особенно важна: он обычно составляет около 12 месяцев с момента изготовления. Если срок подходит к концу, икра может потерять вкусовые качества и свежесть.

2. Страна и место вылова

Красная икра на российском рынке в основном производится из икры лососевых рыб, выловленных на Дальнем Востоке, в частности, в Камчатском крае. На упаковке должна быть информация о регионе вылова, например, «Камчатка» или «Сахалин». Это признак того, что икра поступила из мест традиционного промысла и отвечает стандартам качества.

3. Внешний вид икры

Если продукт в стеклянной банке, обратите внимание на внешний вид икринок. Хорошая красная икра имеет однородный яркий цвет, икринки одного размера и без видимых повреждений. Цвет может варьироваться от светло-оранжевого до тёмно-красного, в зависимости от вида рыбы (например, кета или нерка). Однако слишком яркий или неравномерный цвет может указывать на добавление красителей.

Также важно, чтобы в банке не было чрезмерного количества жидкости. Наличие излишков масла или мутной жидкости — признак некачественного продукта или неправильного хранения.

4. Запах и вкус

Свежая красная икра обладает слабым рыбным запахом, без признаков затхлости или острого аммиачного запаха. Слишком резкий запах может свидетельствовать о нарушениях условий хранения или низком качестве продукта. Вкусовые качества можно оценить только дома, но при покупке следует избегать икры с признаками неприятного запаха (если покупаете на рынке).

5. Консистенция и соль

Качественная красная икра должна быть плотной и упругой на ощупь. Икринки не должны лопаться при малейшем нажатии, но и не должны быть чрезмерно жесткими. Икра может содержать небольшое количество соли, поэтому стоит учитывать личные предпочтения. В последнее время производители добавляют меньше соли, следуя предпочтениям потребителей.

7. Цена

Цена также может говорить о качестве продукта. Качественная красная икра обычно стоит дороже, так как производство требует строгого соблюдения стандартов и использования натуральных ингредиентов. Слишком низкая цена может указывать на подделку или использование ненатуральных добавок.

При выборе красной икры обратите внимание на упаковку, срок годности, место вылова, внешний вид и консистенцию икры. Соблюдая все перечисленные рекомендации, вы сможете выбрать качественный и безопасный продукт, который станет украшением праздничного стола и порадует своих вкусом и ароматом.

Как хранить икру дома

• Никогда не оставляйте икру при комнатной температуре. Даже кратковременное нахождение икры в тепле может привести к её порче. Этим в том числе может быть опасна икра на рынке.

• Чтобы сохранить качество икры после открытия банки, можно переложить её в стеклянную или фарфоровую емкость и плотно закрыть крышкой. Это особенно важно, если икра была изначально упакована в жестяную или пластиковую тару.