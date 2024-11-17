Эксперты объяснили, к чему приведет блокада российской нефти в Ла-Манше

Суть дела
Депутаты Европейского парламента подготовили резолюцию с требованием к странам ЕС и властям Евросоюза ограничить проход через пролив Ла-Манш танкеров с российской нефтью. Они требуют запретить проход судам «теневого флота».
В 2022 году были введены западные санкции, запретившие покупать, страховать и перевозить российскую нефть, если в контракте цена поставки превышает санкционный потолок в 60 долларов за баррель. Такие требования должны выполнять судовые, страховые компании стран ЕС, G7 и Австралии. Но сразу появился «теневой флот» танкеров для перевозки российской нефти — их маршруты и собственников сложно отследить.
Такие танкеры перевозят нефть без западных страховок и контрактов для покупателей, которые готовы платить за российскую нефть выше санкционного потолка.
Теперь Европарламент требует задерживать такие суда и сопровождать их в европейские порты, а затем изымать незаконные грузы без компенсации.
Через Балтийское море из портов в Ленобласти поставляется от 30% до 50% российского экспорта нефти. Почти все поставки — по цене выше санкционного потолка, утверждают западные эксперты. Танкеры, как правило со страховкой компаний из России или дружественных стран, проходят через Датские проливы вблизи Дании, а далее следуют через пролив Ла-Манш между Великобританией и Францией с выходом на основные торговые маршруты.
Что будет?
Через Ла Манш проходит более 40% экспорта российской нефти — почти весь объем, идущий из балтийских портов Приморск и Усть-Луга, уточнил директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, теоретически, в отличие от горловины Датских проливов, их можно перенаправить в обход Ла-Манша через Северное море, но это дополнительные издержки на транспортировку.
«Угроза выпадение любой части российского экспорта — стрессовый сценарий для мирового рынка нефти, ведущий к умеренному росту цен, по крайней мере, краткосрочно. Не до 200 долларов за баррель, но на 10−40 долларов вверх в зависимости от тяжести ситуации», — прогнозирует Алексей Белогорьев.
Многое, по его мнению, будет зависеть от того, как поведут себя в этом случае другие страны ОПЕК+: воспользуются ли они моментом, чтобы занять высвободившуюся рыночную нишу, или покажут солидарность с Россией, защищая жизненно важную для них свободу судоходства. «Здесь нет однозначного ответа», — отметил он.
Возможно ли такое?
Европарламент вполне может принять подобную рекомендацию Еврокомиссии и странам ЕС, поскольку, в целом, славится своими радикальными внешнеполитическими предложениями, рассказал Алексей Белогорьев. Но такой радикализм происходит из отсутствия ответственности: многие резолюции Европарламента — не более чем шумные заявления, далекие от реальной политики.
«Реализация такого ограничения пока маловероятна, поскольку в мирное время оно прямо противоречит международному морскому праву и подрывает основы мировой торговли, в частности, свободу судоходства», — отметил Алексей Белогорьев.
По его мнению, морское право не позволяет ни Франции, ни Великобритании нарушить свободу судоходства в Ла-Манше. Это прямо прописано, например, в статье 44 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.: «Государства, граничащие с проливами, не должны препятствовать транзитному проходу и должны соответствующим образом оповещать о любой известной им опасности для судоходства в проливе или пролета над проливом. Не должно быть никакого приостановления транзитного прохода».
Права Франции и Великобритании ограничены возможностью требовать лоцманскую проводку судов и осуществлять выборочные, но не тотальные и систематические, проверки, если для этого будут веские основания, в основном, экологического характера. «То же самое касается и Датских проливов», — уточнил эксперт.
Звучащие претензии к надежности страхования российских грузов от возможности утечек и разлива нефти или нефтепродуктов безосновательны: юридически грузы застрахованы, и серьезных аварий, связанных с «теневым» флотом до сих пор не было.
«По существу, то, что предлагают евродепутаты — это блокада, что уже вовсе не экономическая мера, как санкционные пакеты ЕС, а форма военных действий. Исключать такое, разумеется, нельзя, но не на текущем витке конфронтации. Это было бы крайне резким шагом на пути уже военной эскалации, чего западноевропейские политики пытаются избежать», — полагает Алексей Белогорьев.
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