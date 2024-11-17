Эксперты объяснили, к чему приведет блокада российской нефти в Ла-Манше

По его мнению, морское право не позволяет ни Франции, ни Великобритании нарушить свободу судоходства в Ла-Манше. Это прямо прописано, например, в статье 44 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.: «Государства, граничащие с проливами, не должны препятствовать транзитному проходу и должны соответствующим образом оповещать о любой известной им опасности для судоходства в проливе или пролета над проливом. Не должно быть никакого приостановления транзитного прохода».