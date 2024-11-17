Эксперт объяснил, как разводы предпринимателей влияют на их бизнес-империи

«Если говорить о тенденциях юридических подходов при громких разводах, то стоит отметить два фактора, — комментирует Виктор Панченко. — Во-первых, все разводы проходят через суд, а во-вторых, нередко у пар отсутствовали брачные договоры, например, у четы Гейтс и у Татьяны Бакальчук с мужем. Как правило, все эти судебные процессы проходят мирно — дело Wildberries скорее исключение. Супруги делят между собой активы и компании по решению суда. Такой цивилизованный юридический подход минимизирует риск банкротства компании, неэффективного управления и финансовых потерь».