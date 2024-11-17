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Эксперт объяснил, как разводы предпринимателей влияют на их бизнес-империи

Разводы владельцев крупных бизнесов стали предметом пристального внимания экспертов. Как показывают примеры громких разводов, таких, как у Безоса, Касперских, Гейтсов и пары Бакальчук, распад семьи бенефициара может нести риски для компании. О том, с какими последствиями могут столкнуться бизнес-империи, рассказал руководитель практики реструктуризации и банкротства ООО «Юр-Проект» Виктор Панченко.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

По его словам, развод бенефициара крупного бизнеса — это негативный инфоповод для инвесторов, поскольку может повлечь за собой корпоративные конфликты, нестабильность в управлении, заморозку акций компаний на время развода и ограничения в принятии решений, а главное — раздел активов.

Однако, если посмотреть на историю крупных компаний, таких как Kaspersky, группа USM, Microsoft и Amazon, то, в конечном итоге, развод основателей и бенефициаров бизнеса существенно не повлиял на финансовую судьбу компаний и не привел к их банкротству.

Скорее, разводы влияют на величину общего состояния семьи владельцев бизнеса, ведь при разводе бенефициарам приходится делить все свои активы с супругами.

Например, после развода Евгения Касперского, его состояние уменьшилось, зато Наталья Касперская заняла 17-ю строчку в списке богатейших женщин-предпринимателей по версии Forbes.

Джефф Безос также уменьшил свое состояние при разводе, поскольку в 2019 году Маккензи Скотт получила 4% акций Amazon. Тогда эти активы стоили свыше $35 млрд, а через два года, в 2021 году, (в связи с ростом курса ценных бумаг Amazon на 75%) эта сумма увеличилась. При этом рост стоимости ценных бумаг произошел уже после развода.

Нашумевший бракоразводный процесс сооснователей Wildberries Татьяны и Владислава также пока привел только к уменьшению состояния Татьяны Бакальчук (с 7,9 миллиарда долларов до 4,1 миллиарда). Однако такое уменьшение капитала произошло не по причине раздела имущества Татьяны с супругом, а после того, как Татьяна передала 35% акций маркетплейса рекламному оператору Russ.

В данном случае, как отмечает Виктор Панченко, по официальным источникам Владиславу принадлежал только 1% компании Wildberries, 99% же владела Татьяна, при этом у пары отсутствовал брачный договор. «Будем следить, как будет развиваться бракоразводный процесс Татьяны и Владислава, и что будет делать Владислав в правовом поле,» — добавляет юрист.

Юридические тенденции

«Если говорить о тенденциях юридических подходов при громких разводах, то стоит отметить два фактора, — комментирует Виктор Панченко. — Во-первых, все разводы проходят через суд, а во-вторых, нередко у пар отсутствовали брачные договоры, например, у четы Гейтс и у Татьяны Бакальчук с мужем. Как правило, все эти судебные процессы проходят мирно — дело Wildberries скорее исключение. Супруги делят между собой активы и компании по решению суда. Такой цивилизованный юридический подход минимизирует риск банкротства компании, неэффективного управления и финансовых потерь».

Таким образом, современные юридические процедуры и цивилизованный подход к разделу активов помогают минимизировать риски для бизнеса, создавая стабильные условия для его развития даже при личных изменениях собственников.

Как подчеркивает эксперт, развод влияет на состояние владельцев, но редко становится угрозой для существования компаний, построенных на прочных основах.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».