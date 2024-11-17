Цены на импортные стройматериалы в РФ могут вырасти в 2025 году

По словам Котлова, обрезная доска из ясеня сейчас стоит около 30 тыс. за куб. м, она подорожала в среднем до 10% за полугодие в зависимости от поставщика. Изделие из ясеня высшего сорта, к примеру, полутораметровый подоконник, обойдется примерно в 19 тыс. рублей. Если ясень будет сращенным, а не цельноламельным, стоимость изделия будет примерно на 25−30% ниже — около 14 тыс. рублей.