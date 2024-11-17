Цены на импортные стройматериалы в РФ могут вырасти в 2025 году

«Импорт прибавит в цене до 15% по причине усложнения логистики и проведения платежей. Цены на строительные материалы эконом-класса зафиксируются, так как тут минимально влияет фактор импортозамещения», — рассказал ТАСС владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.
Основатель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов ожидает дальнейшего удорожания премиальных материалов в связи с тем, что ставку ЦБ РФ не планируют снижать. «Это значит, что на поставщиков-провайдеров в РФ ляжет дополнительная финансовая нагрузка. Я ожидаю индексации не менее 10% в среднем за 2025 год», — рассказал ТАСС эксперт.
В компании АО «Исткульт Можайск» отмечают, что все будет зависеть от экономической ситуации, изменений в спросе и предложении, а также от возможных колебаний цен на сырье.
По словам Лазовского, за последние полгода цены на строительные материалы подросли. Тем не менее рост замедлился относительно предыдущего полугодия.
Если говорить об импорте, а вернее об импортных отделочных материалах, то стоимость выросла на 20−25% относительно предыдущих шести месяцев. Отечественные материалы прибавили в цене менее значительно — до 10%, отметил Лазовский. Класс «Премиум» подорожал до 30%, а вот в эконом-сегменте есть материалы, которые выросли в цене максимум на 8−10%, добавил Котлов.
Сколько стоят стройматериалы?
По данным АО «Исткульт Можайск», себестоимость материалов увеличилась на 15% за последний год. Цены на продукцию компании также выросли на 5%. Например, цены на газобетонные становые блоки составляют 10,3 тыс. рублей за кв. м. Стоимость декоративной плитки составляет 530−630 рублей за упаковку.
По словам Котлова, обрезная доска из ясеня сейчас стоит около 30 тыс. за куб. м, она подорожала в среднем до 10% за полугодие в зависимости от поставщика. Изделие из ясеня высшего сорта, к примеру, полутораметровый подоконник, обойдется примерно в 19 тыс. рублей. Если ясень будет сращенным, а не цельноламельным, стоимость изделия будет примерно на 25−30% ниже — около 14 тыс. рублей.
«В то же время бизнес находит все больше способов преодолевать санкции, также в производстве стройматериалов находится немало достойных альтернатив импорту», — отметил Лазовский. Из слов эксперта следует, что строительство в 2025 году будет дорожать медленнее.