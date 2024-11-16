Все оттенки делистинга

Но что, если компания больше не желает, чтобы ее акции торговались на бирже, или сама торговая площадка принудительно исключает ценные бумаги какого-то эмитента? В обоих случаях эта процедура называется делистингом.
Что такое делистинг и каким он бывает?
Делистинг — это процедура исключения ценных бумаг из биржевых торгов.
В России после делистинга компания может остаться публичной, а ее акции могут продолжить торговаться, только уже на внебиржевом рынке. А вот в других странах эмитенты после делистинга запросто могут лишиться публичного статуса. Например, в США компания перестает быть публичной, но ее бумаги все же могут торговаться вне биржи.
Делистинг может быть принудительным и добровольным. На относительно молодом российском фондовом рынке первое скорее редкость, а вот в мировой практике примеров принудительного делистинга хоть отбавляй. Причин множество: от аномально низких котировок до банального банкротства или несоблюдения законодательства.
Принудительный делистинг
Например, Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам автоматизированной котировки (NASDAQ) проводят принудительный делистинг, если цена за акцию компании опустилась ниже $1. Биржи дают эмитенту 30 дней на «исправление» ситуации.
В 2019 году под раздачу попала угледобывающая компания Cloud Peak Energy. Эмитент был изгнан с Нью-Йоркской фондовой биржи из-за аномально низких котировок. В моменте цена за акцию опускалась до $0,16. После принудительного делистинга акции компании продолжили торговаться на внебиржевом рынке.
А помните легендарный Kodak? Это тот самый производитель фотоаппаратов и фотопленок, некогда один из мировых лидеров в этом сегменте. Но, как говорится, жадность фраера сгубила. В 1975 году инженер Kodak Стивен Сассун разработал цифровую камеру. Казалось бы, у компании были все шансы стать первым в мире производителем цифровой камеры.
Но вместо того, чтобы бросить все силы на разработку и выпуск новинки, Kodak погряз в изучении угроз, которые несет цифровая камера для традиционного фотопленочного бизнеса. Посчитав, что угрозы незначительные, аналитики компании выдохнули и очнулись через несколько лет, когда догнать «цифровых» конкурентов уже было невозможно. Дела компании были настолько плохи, что в 2012 году акции Kodak пробили отметку ниже $1 за бумагу и запустилась процедура делистинга с Нью-Йоркской фондовой биржи. В 2013 году Kodak все же вернулся на биржу после того, как распродал множество патентов и расплатился с долгами.
Делистинг по желанию эмитента
Добровольный делистинг проводится в несколько этапов. Например, на российских биржах это работает так. Сначала руководство компании принимает решение о выводе ценных бумаг из оборота биржи, потом подает соответствующую заявку торговой площадке и ждет результатов ее рассмотрения. А после этого компания оповещает акционеров и выпускает оферту об обратном выкупе акций, по которой держатели акций могут продать их по цене не ниже средневзвешенной за последние шесть месяцев.
Из последних примеров — Детский мир. В 2023 году компания заявила, что наигралась на бирже и станет частной. Держатели ее акций получили публичную оферту, по которой могли избавиться от ценных бумаг. Если кто-то из акционеров не горел желанием продавать акции, то компания была готова отдать имуществом. А точнее — самые упрямые акционеры получали стоимость, за которую это самое имущество было продано, пропорционально количеству акций, конечно. В октябре этого года Мосбиржа полностью прекратила торги акциями Детского мира.
В отличие от детского ретейлера, который неспешно проводил делистинг больше года, транспортная железнодорожная компания Globaltrans ушла с Мосбиржи в 2024 году всего за месяц. Кроме того, глобальные депозитарные расписки (ГДР) Globaltrans перестали торговаться и на Санкт-Петербургской, и Лондонской биржах. После делистинга с трех торговых площадок компания провела IPO на бирже Астаны, чтобы дать возможность своим акционерам участвовать в управлении.
В сентябре этого года золотодобытчик Solidcore (бывший Polymetal) провел делистинг с Мосбиржи из-за того, что торговая площадка попала под санкции США. У владельцев бумаг Solidcore на московской площадке была возможность обменять их на акции компании в Казахстане. Еще до объявления о делистинге Solidcore продал все российские активы, поэтому ее уход с Мосбиржи был вполне предсказуем.
Что делать инвестору?
Сценариев действий при делистинге у инвестора несколько, и зависят они от причины, по которой компания уходит с фондового рынка. Самый негативный сценарий — банкротство эмитента. В этом случае образуется огромная очередь из тех, кому компания будет пытаться выплатить средства, а инвесторы в этом списке стоят в самом конце — после того как компания расплатится по основным долгам и обязательствам, деньги до них скорее всего не дойдут. А если и дойдут, то явно не те, на которые рассчитывали миноритарии.
Стратегия 1. Продать акции — чаще всего простое и эффективное решение, особенно в случае банкротства компании. Как только станет известно о делистинге, инвесторы массово начнут избавляться от бумаг, а цена на них будет падать. Поэтому чем раньше инвестор продаст бумаги — тем больше сможет за них получить.
Стратегия 2. Дождаться оферты. Работает, если компания покидает биржу добровольно. В этом случае перед тем, как покинуть фондовый рынок, эмитент предложит инвесторам обратный выкуп бумаг. Цена за акцию будет не ниже средневзвешенной цены за последние полгода.
Оферта может быть особенно интересной, если эмитент проходит процесс поглощения и слияния. В таком случае покупатели компании могут предложить за акции хорошую цену.
Если такое произошло, инвестору лучше держать руку на пульсе. Обмен не всегда происходит автоматически, и в некоторых случаях нужно подать заявку, иначе инвестор рискует остаться акционером компании, которая прекратит торги на бирже. И придется незадачливому инвестору продавать акции на внебиржевом рынке.
Стратегия 3. Сохранить акции. Например, если компания стабильно платит дивиденды. В России, если акции компании перестают торговаться на бирже, инвестор, сохранивший акции, остается держателем ценных бумаг и, соответственно, имеет право на дивиденды.
Правда, ликвидность в таком случае заметно снижается. Бумаги, разумеется, можно продать вне биржи, но тут надо подумать дважды. Торговля акциями непубличных компаний на внебиржевом рынке — занятие не из простых. Это можно сравнить с продажей вещей по объявлению: инвестору потребуется самостоятельно разместить оффер, назначить цену и ждать, пока найдется покупатель. А это может занять много времени или не случиться совсем.
Статья подготовлена аналитиками Market Power специально для проекта Финансы Mail
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