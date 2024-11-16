Все оттенки делистинга

Сценариев действий при делистинге у инвестора несколько, и зависят они от причины, по которой компания уходит с фондового рынка. Самый негативный сценарий — банкротство эмитента. В этом случае образуется огромная очередь из тех, кому компания будет пытаться выплатить средства, а инвесторы в этом списке стоят в самом конце — после того как компания расплатится по основным долгам и обязательствам, деньги до них скорее всего не дойдут. А если и дойдут, то явно не те, на которые рассчитывали миноритарии.